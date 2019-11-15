На пост главы Госкино остался один претендент

Об этом она сообщила в своем Facebook. В комментариях под постом Юлия Синькевич отметила, что остальные кандидаты не набрали проходной балл.
Напомним, изначально на должность главы Госкино претендовали 13 человек, среди которых был актер сериалов «Сваты» и «Слуга народа» Алексей Кирющенко.
Юлия Синькевич — генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, член и соучредитель Украинской киноакадемии, а также член Украинского оскаровского комитета. Также она выступила продюсером фильма «Леся», который в этом году не получил государственное финансирование.
Ранее на «Телекритике» вышло интервью с Юлией Синькевич, где она рассказывала о юбилейном Одесском кинофестивале и женщине в кино.
Фото: пресс-служба ОМКФ