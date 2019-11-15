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На пост главы Госкино остался один претендент

от Telekritika
От Telekritika 822
Главная Кино На пост главы Госкино остался один претендент

После третьего раунда конкурса на должность главы Госкино осталась одна кандидатка — Юлия Синькевич.

Об этом она сообщила в своем Facebook. В комментариях под постом Юлия Синькевич отметила, что остальные кандидаты не набрали проходной балл.

Напомним, изначально на должность главы Госкино претендовали 13 человек, среди которых был актер сериалов «Сваты» и «Слуга народа» Алексей Кирющенко.

Юлия Синькевич — генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, член и соучредитель Украинской киноакадемии, а также член Украинского оскаровского комитета. Также она выступила продюсером фильма «Леся», который в этом году не получил государственное финансирование.

Ранее на «Телекритике» вышло интервью с Юлией Синькевич, где она рассказывала о юбилейном Одесском кинофестивале и женщине в кино.

Фото: пресс-служба ОМКФ

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