На пост главы Госкино остался один претендент

Об этом она сообщила в своем Facebook. В комментариях под постом Юлия Синькевич отметила, что остальные кандидаты не набрали проходной балл.

Напомним, изначально на должность главы Госкино претендовали 13 человек, среди которых был актер сериалов «Сваты» и «Слуга народа» Алексей Кирющенко.

Юлия Синькевич — генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, член и соучредитель Украинской киноакадемии, а также член Украинского оскаровского комитета. Также она выступила продюсером фильма «Леся», который в этом году не получил государственное финансирование.

Ранее на «Телекритике» вышло интервью с Юлией Синькевич, где она рассказывала о юбилейном Одесском кинофестивале и женщине в кино.

Фото: пресс-служба ОМКФ

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