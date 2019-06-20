📽Юлия Синькевич – о юбилейном Одесском кинофестивале и женщинах в кино

В разгаре подготовка к Одесскому международному кинофестивалю, который в этом году стартует 12 июля. Волнения добавляет то, что нынешний ОМКФ – юбилейный и призван стать чем-то вроде ретроспективы достижений за 10 лет существования. Мы поинтересовались у генпродюсера ОМКФ, какие сюрпризы принесут зрителям «украинские Канны» в 2019 году.

Чем нынешний Одесский кинофестиваль особенный – кроме того, что он юбилейный?

На самом деле, ни один фестиваль не похож на предыдущий – это всегда другие фильмы, другие гости. Каждый год мы показываем самые новые фильмы, мировая премьера которых либо недавно состоялась, либо состоится у нас. Из этого и складывается программа, настроение и особенность фестиваля. Существуют тематические фестивали, но это не наш случай, мы выбрали концепцию максимально широко презентовать нашим зрителям все новое, эксклюзивное и уникальное в мире кино, чем живут режиссеры и какие темы они поднимают. Когда эта палитра складывается воедино, можно проследить, какие темы доминируют и волнуют создателей кинокартин. Прямо сейчас у нас заканчивается формирование программы, и, конечно, в ней отразились волнующие режиссеров события в мире.

Но читателей, конечно, интересуют и другие особенности фестиваля. Десять лет – это подведение итогов, так что к нам приедут люди, которые в течение этих десяти лет сыграли определенную роль в истории кинофестиваля – гости, режиссеры, которые были у нас членами жюри, побеждали либо представляли свои новые фильмы. В этом году впервые будет два события на Потемкинской лестнице: традиционный киноперформанс на второй день кинофестиваля – фильм «Казаки» в сопровождении симфонического оркестра и хора, и второе событие, ближе к концу фестиваля, 19 июля – большой музыкально-театральный киноперформанс от Влада Троицкого.

В этом году мы также планируем изменения, которые коснутся инфраструктуры – например, новую билетную систему, новые локации. Помимо кинотеатра «Родина» и главного – Фестивального дворца, Одесского театра музыкальной комедии, показы будут проходить в новом, недавно открытом Multiplex. Наша деловая программа Film Industry Office переедет в гостиницу «Лондонская», где будут проходить питчинги и презентации кинопроектов.

Мы как Одесский кинофестиваль несем определенную социальную миссию и ответственность, и уже неоднократно в рамках программы ОМКФ поднимали вопрос о положении женщин в кинематографе

Конечно же, будут звезды. Легендарная Катрин Денев впервые посетит Одесский кинофестиваль и ей будет вручена статуэтка «Золотой Дюк» за вклад в развитие киноискусства. Также ОМКФ посетит Роуз Макгоуэн, знакомая всем (а особенно молодежи и тем, кто смотрел сериал «Все женщины – ведьмы»), а также известная как главная движущая силоа #MeToo. Она уделяет очень много времени этой активности, поддерживает женщин в киноиндустрии, которые столкнулись с насилием. Кроме того, почетным гостем станет Майк Ли – сценарист, режиссер, многократный номинант на «Оскар», BAFTA, обладатель каннской «пальмовой ветви». Он также получит статуэтку «Золотой Дюк» за вклад в развитие киноискусства.

Как пришла идея пригласить именно Роуз Макгоуэн, и насколько это было сложно?

Мы как Одесский кинофестиваль несем определенную социальную миссию, социальную ответственность, и уже неоднократно в рамках программы ОМКФ поднимали вопрос о положении женщин в кинематографе – начиная с того, что делали ретроспективу фильмов с супергероинями «Чудо-женщины», – и говорили о том, что нужно больше возможностей для женщин в кинематографе. А в прошлом году в рамках деловой программы у нас прошла конференция Cinema Backstage, темой которой был гендерный баланс в киноиндустрии, где обсуждались разные аспекты этого вопроса: что происходит на институционном уровне, что делают разные организации и делают ли что-то в принципе, признают ли это проблемой или нет, и вплоть до примеров людей, которые сталкивались или не сталкивались с дискриминацией. Ведь помимо движения #MeToo есть и европейские движения – I’m not your doll в Германии, 5050×2020 во Франции, таких инициатив стало достаточно много. Мы коснемся этого вопроса и в рамках нынешнего фестиваля.

Нашим фестивалем руководят преимущественно женщин, и нам этот вопрос кажется важным, так что Одесский кинофестиваль является своего рода площадкой для подобных обсуждений. В этом смысле Роуз Макгоуэн, как одна из инициаторов и лидерок движения, нам показалась интересной гостьей.

Было ли сложно? Конечно, агенты людей такого масштаба и степени известности – и особенно нынешней известности, потому что сейчас есть и критика в ее адрес, – делают все, чтобы максимально защитить свою подопечную и убедиться в том, что ее приезд будет иметь смысл; что ее речь будет, с одной стороны, интересна аудитории, а с другой – полезна. Переговоры были долгими, стремительными, писем было очень много – и до сих пор они продолжаются.

Когда мы общались с режиссером Наной Джанелидзе, которая снимает продюсируемый вами фильм «Леся Украинка», она отстаивала позицию, что на постсоветском пространстве тема мужского доминирования в индустрии не очень-то актуальна.

Нана как раз таки была участницей этой конференции и на ней защищала именно такую позицию. Я считаю, что это имеет место быть: с одной стороны, действительно, были равные подходы, а с другой, даже в лексике нашей есть понятия «женская профессия», «мужская профессия» или «это не женское дело». Для меня самой это стало в каком-то смысле открытием – лет пять назад я задумалась о том, что с одной стороны меня никто не ущемляет, работать я могла всегда там, где хотела, но люди, которые руководят принятием решений, будь то государственные институции или крупные компании – это в основном мужчины. Это они принимают решение, выделить ли бюджет женщине-режиссеру на какой-нибудь блокбастер. Часто они руководствуются своими стереотипами – я не говорю обо всех, но все равно такой подход преобладает, по моим наблюдениям и в том числе по данным статистики.

Раз уж мы вспомнили о Нане Джанелидзе – расскажите, как продвигается фильм «Леся Украинка».

Процесс идет и он всегда достаточно длительный. Когда возникла идея фильма три года назад, мы знали, что в 2021 году будет 150-летие со дня рождения Леси Украинки, и думали, что к тому времени мы уже давно снимем фильм, но материал оказался достаточно сложным. В ее биографии много интересного, много додуманного, и проработка этого материала заняла много времени. Сейчас готов сценарий, мы подали фильм на питчинг Государственного агентства Украины по вопросам кино, ждем результатов первого тура и, если все будет хорошо, то в начале 2020 года начнем первый этап съемок. Таков, по крайней мере, план. У нас есть исполнительница главной роли – утверждена Дарья Полунина, сейчас продолжается работа по поиску актеров, локаций, костюмов и, конечно, финансирования.

По промоматериалам было много обратной связи – например, кастинг Дарьи хвалили, а вот тизер раскритиковали за «лепестки роз» и анахроничный кинжал в кадре. Это все учитывается при создании фильма?

Конечно! Но тизер – это, скорее, заявка. Эти кадры не войдут в фильм, это отдельно снятое видео, которое просто дает ощущение настроения, цвета, тональности и атмосферы фильма. Конечно же, мы работаем с консультантами-биографами Леси Украинки и, в том числе, с историками и будем делать это еще активнее на подготовительном этапе. Но мы изначально для себя решили, что не хотим абсолютной, «в ноль» исторической правды. Взять ту же «Фаворитку» Йоргоса Лантимоса (2018), где героиня одета в джинсовый сарафан, при том, что джинс тогда в принципе не существовал. Так что какие-то вещи мы будем переосмысливать по-другому. У Наны есть свой авторский стиль, его в первую очередь стоит учитывать – для него характерна некая сказочность, поэтичность, которая будет присутствовать и в этом фильме.

Возвращаясь к женщинам-режиссерам: вы были в Каннах в этом году и могли заметить, сколько было негатива (особенно в европейской прессе) по поводу того, что Гран-при вручили Мати Диоп за «Атлантиду», а приз за лучший сценарий – Селин Скьямма за «Портрет женщины в огне»: мол, это утешительные призы для женщин, которые снимают кино о меньшинствах, о мигрантах. Что вы думаете по этому поводу?

Я видела «Портрет женщины в огне» и он мне очень понравился. Тем более, Селин Скьямма победила на Одесском кинофестивале с фильмом «Томбой» в 2012 году – так что я слежу за тем, что она делает. И я буквально вчера читала статью, где обсуждался гендерный вопрос в Каннах. Есть ли эта проблема? Она есть. Изменится ли что-то в следующем году? Не факт.

Канны – достаточно консервативный фестиваль с очень жесткими правилами, и они по праву считают себя самым престижным фестивалем в мире

Я смотрю на проблему с двух сторон: с одной – как руководитель фестиваля, а с другой – как человек, который участвует в формировании программы. Когда я смотрю фильм, то не смотрю на пол режиссера. И я в принципе не могу сказать, что выступаю за квоты, – мне кажется, это достаточно опасный путь, хотя в той же Швеции, где есть квоты на финансирование фильмов для женщин и мужчин-режиссеров, есть и хорошие результаты. Но для меня это деликатный вопрос – мне кажется, что этим можно зайти в никуда. Я за равные возможности, а не за квотирование. Значит, женщины снимают недостаточно фильмов, которые попадают в отбор Каннского кинофестиваля – но, опять-таки, нужно вернуться на два-три шага назад и увидеть, что им не дали возможности снять фильм, не дали денег, не поверили в них. Все сходится к тому, кто принимает решения на раннем этапе и дает возможности.

Канны – достаточно консервативный фестиваль с очень жесткими правилами, и они по праву считают себя самым престижным фестивалем в мире. И когда был скандал другого рода – по поводу фильмов Netflix и Amazon, которые были в программе, – только после того, как начало негодовать лобби французских кинотеатров, организаторы сделали statement, что фильмы стриминговых платформ не будут иметь права участвовать в программе Канн. Венецианский кинофестиваль, к слову, не такой гордый. (Смеется.) Так что под общественным давлением изменения могут происходить, но пока от арт-директора, от Тьерри Фремо, не звучат однозначные заявления. Хотя фестиваль и Фремо присоединились к движению 5050х2020, чтобы к следующему году в программе было равенство, но я не думаю, что это достигается так быстро. Фильмы – это процесс длительный.

Вы вспомнили Netflix – а сами подписаны на стриминговые сервисы? И как к ним вообще относитесь?

У меня есть подписка, но я очень редко пользуюсь, правда, это скорее проблема моей профдеформации – у меня просто не хватает времени смотреть еще что-либо (особенно сериалы) помимо того, что приходится смотреть по работе. Поэтому я не активный пользователь. Как отношусь? Я все равно за качественный контент, и в этом смысле те продукты, которые выпускают Netflix и Amazon или другие подобные платформы, показывают, к чему есть интерес – главное не где и как сделан фильм, а что это за фильм. Есть масса примеров – тот же Куарон с фильмом «Рома» получил «Оскар», и это уже знак того, что границы немного стираются. Будет ли это влиять на то, как изменится схема дистрибюции? Думаю, что сильно, но тут свою роль сыграют не только Netflix и стриминговые платформы, а и блокчейн, и масса других явлений. Вся киноиндустрия стоит на пороге значительных изменений. Лично я не против Netflix и Amazon, я смотрела и смотрю то, что они производят, мне это нравится – в основном это качественное кино и сериалы.

Кроме того, что вы смотрите массу фильмов в рамках отбора для ОМКФ, вы к тому же в этом году вошли в список экспертов питчинговых комиссий Госкино…

Да, буквально вчера. В прошлом году я была в экспертной комиссии Министерства культуры по вопросам патриотического кино.

Если бы от этого потока новых фильмов и «обязаловки» можно было бы взять пару выходных, что бы вы в первую очередь пересмотрели для души?

Кстати, буквально недавно об этом думала. У меня есть список фильмов, которые я не видела, и все жду, когда появится свободное время и я посмотрю их в свое удовольствие. Я очень люблю «Любовное настроение» Вонга Карвая – это один из моих любимых фильмов, хотя глобально я не поклонница азиатского кино в целом, но Вонг Карвай и Наоми Кавасе, которая была на ОМКФ в прошлом году, мне очень нравятся. В принципе, я больше люблю европейское кино либо же старое американское, «Золотой век Голливуда». Если выбирать из европейских – то «Мужчина и женщина» Клода Лелуша (в Каннах, кстати, была вторая часть этого фильма – спустя много лет). Пересмотрела бы Бергмана, но для этого, конечно, нужно иметь особое настроение. Не так давно я пересмотрела в очередной раз «Персону», когда отмечалось столетие Бергмана. Я также люблю Новую волну французского кино 20 века.

Недавно было объявлено о сотрудничестве ОМКФ с новосозданным Украинским институтом в рамках продвижения украинского кино. Но даже за прошлый год украинские фильмы побывали на 7 кинофестивалях класса «А» – что принципиально нового дает это сотрудничество?

Наше сотрудничество в рамках фестиваля направлено на определенную цель, которая состоит из двух компонентов. Первое – обеспечение поддержки одному из украинских проектов для продвижения за границей, денежный приз. У кинематографистов не так много возможностей развивать проект на его раннем этапе, т. е. на этапе сценария, когда никакого бюджета на съемки еще нет, но необходимо иметь бюджет на переводы, на подготовку презентаций, поездки, изготовление материалов, на тех же консультантов по сценарию. Все эти расходы – не такие маленькие, как кажется. Но чем лучше подготовлен в этом плане проект, тем выше гарантия успеха.

Именно это и дает Украинский институт для проекта, который будет выбран в секции Work in Progress, т. е. тот, который уже практически готов и как раз сейчас нужно очень активно заниматься его продвижением на фестивалях – не ограничиваясь только украинским прокатом. Вторая часть – это закрытые показы UA Films Showcase для фестивальных отборщиков, в том числе представителей фестивалей класса «А», для sales-агентов, дистрибьюторов, кинопрофессионалов. Мы пригласили группу профессионалов, которым будут в закрытом режиме показаны полные версии украинских фильмов, которые еще никто не видел. Это дает тем же фестивалям класса «А», которые отбирают фильмы только для мировой премьеры, увидеть их первыми.

Фокус все равно, конечно же, остается на украинских проектах и талантах, при этом мы становимся все более международными по части деловой программы

Но вообще стоит сказать, что Украинский институт – это организация, которая должна была появиться как минимум лет двадцать назад, так же, как Британский совет или Гете-институт, потому что в головах людей за пределами Украины мы всегда были частью России, и никто особо не различал, что есть, например, украинский язык, современные деятели культуры. Этим как раз и нужно заниматься – доносить уникальность украинской культуры, которая не обязательно должна быть традиционной: она может быть современной, интересной в контексте мировой культуры, могут быть какие-то интересные коллаборации. Но должна быть организация, которая этим занимается комплексно. Это включает в себя не только кино, а все виды искусства, и в частности хотелось бы, чтобы интересующиеся за границей могли учить украинский язык.

Расскажите о вашей платформе Film Industry Office – в частности, о направлении питчингов для проектов из стран Восточного партнерства. Неужели в Украине мало проектов, которые нуждаются в поддержке?

Это новшество 2019 года – мы назвали эту часть OIFF Expanded. До этого у нас были исключительно украинские проекты, но в этом году мы решили расширить географию, и на это есть две причины. Во-первых, сам Одесский кинофестиваль масштабируется, он вызывает больше интереса у кинопрофессионалов – особенно наша деловая программа. Фокус все равно, конечно же, остается на украинских проектах и украинских талантах, но при этом мы становимся все более международными по части деловой программы. Мы решили не добавлять сразу много стран, в каком-то смысле такое решение – это ответ на запрос от наших коллег из соседних стран, потому что они не имеют такой платформы, на которой могли бы презентовать проекты настолько экспертной среде в таком количестве и качестве. Проекты есть очень интересные – я езжу в Грузию, в Беларусь и вижу, что там происходит, и, к сожалению, это не часто выходит за пределы их стран из-за отсутствия такой возможности; у них по сравнению с нами менее развита киноиндустрия. И это также путь к кооперации. В принципе, одно из направлений деятельности нашей деловой площадки – это копродукция.

По вашей оценке, в какой из этих стран ближнего зарубежья сейчас наиболее интересный кинематограф?

Это, конечно, Грузия. В Грузии всегда была очень сильная школа. Грузинский почерк в кино очень узнаваем – его можно определить, даже не слыша языка. Эта память и эта традиция остается и передается, хотя в Грузии не так много возможностей: они катастрофически ограничены в бюджетах, это маленькая страна с малыми возможностями для дистрибуции – в Грузии всего 27 залов (даже не кинотеатров), и они в основном в Тбилиси, хотя несколько есть в Батуми. Но таланты там безусловно есть. Продюсеров, которые работают на международном уровне, немного, но они есть. И есть много примеров украинско-грузинской копродукции – не только наш фильм про Лесю Украинку, но также и Заза Урушадзе, который снял здесь фильм «Антон», и «Урсус», который закончили с Отаром Шаматавой. Нана Джорджадзе снимала здесь фильм «Моя русалка, моя Лореляй», то есть существует однозначный интерес. И при этом это абсолютно естественное, органическое партнерство.

Это в каком-то смысле еще и геополитическая миссия – сосредоточить вокруг себя страны-партнеры?

Где-то так, да. Стать такой центральной точкой – по крайней мере, для нашего региона.

Всегда существовало неформальное разделение – «Молодость» более студенческий, Одесский кинофестиваль – богемный. В последнее время кажется, что «Молодость» становится более posh, а Одесский фестиваль как будто демократизируется. Взглянув на снятые для фестиваля проморолики Тони Ноябревой, можно подумать, что ОМКФ пытается стать ближе к народу. Это можно считать своего рода ребрендингом?

Опять-таки, каждый год есть какое-то настроение, какой-то месседж, который хочется донести. Хотя по сути наши ценности остаются неизменными – мы ориентированы на зрителя и все, что мы делаем, – для него. Наш Гран-при Одесского кинофестиваля в международной программе тоже выбирает зритель, а с этого года и в национальном конкурсе есть зрительский приз, так что это для нас важно. Уникальная атмосфера Одессы для нас тоже важна – это одна из наших ценностей, потому что Одесса очень кинематографичный город, который все любят, с совершенно неповторимым юмором, с колоритной жизнью. Но мы очень чтим традиции в мире кино, нам как зрительскому фестивалю важна диверсификация аудитории, от самых маленьких до людей в возрасте, от тех, кто любит более posh, более VIP-вариант, до тех, кому просто нравится смотреть фильмы под открытым небом, – каждый для себя может найти что-то интересное. Это для нас важно – дать максимально разным людям то, что для них будет интересно.

Увидим ли мы фильмы из того же основного каннского конкурса?

Да, увидите, в том числе победителя – корейскую картину «Паразиты».

Сколько вообще в этом году было заявок?

Нужно еще посмотреть финальную статистику, но вообще больше тысячи. Я не смотрела, конечно, всю тысячу, это невозможно – у нас пять человек смотрит фильмы и есть правило, что минимум два человека должны посмотреть один фильм. Мы их делим, и в результате есть фильмы, которые посмотрели все – те, которые остались после предварительного отбора и в финале попадают в программу.

При отборе у вас система оценок или «да/нет»?

У нас есть система оценок по определенным критериям, но мы все равно садимся и обсуждаем – у нас есть регулярные встречи, на которых мы обмениваемся впечатлениями. Кино – это все-таки эмоции, и иногда на фильм ты можешь не откликнуться сразу, но потом при обсуждении понять, что в контексте всего остального он будет хорошо дополнять программу. У меня, например, с нашим программным директором очень разные вкусы, но мне кажется, что это хорошо, потому что противоположные вещи в итоге дают разнообразие программы, в котором что-то свое найдут и киноманы-эстеты, и люди, которые просто интересуются кино и хотят хорошо провести время.

Что касается политики – мы все же за искусство, но определенная цензура у нас существует

Поступают ли заявки из России? Какая вообще у вас политика в отношении российских режиссеров?

Сложный вопрос, на самом деле. Поступают, но в разы меньше, чем раньше – это может быть буквально несколько фильмов, и иногда мы сами не знаем, как они к нам попадают. Я помню, был случай в 2014 или 2015 году, когда нам подали фильм, он нам понравился и мы его даже выбрали, но они отказались и сказали, что отзывают заявку. Боялись ли? – не знаю. Но в России сейчас очень мало независимого кино, и не только на нашем, а и на других фестивалях мы можем видеть, что, если лет пять назад было много громких лент, то сейчас независимых фильмов, которые пробились – один-два, как, например, Балагов сейчас в Каннах или «Кислота» в Берлине.

Что касается политики – мы все же за искусство, но определенная цензура у нас существует. Это сложно объяснить, скорее, это просто наш здравый смысл – конечно, мы не будем показывать откровенную пропаганду ни под каким предлогом. И мы обращаем внимание, если то или иное лицо у нас запрещено и «невъездное». Хотя люди с российскими паспортами у нас есть – тот же Виталий Манский, который эмигрировал из России. Его фильм будет у нас в программе.

Вы на протяжении всех десяти лет принимаете участие в организации фестиваля…

Я лично – начиная со второго фестиваля, с 2011 года.

Девять лет. Помните конкретный момент, когда появилось ощущение, что вы делаете событие мирового уровня?

У меня такая уверенность была почти сразу. (Смеется). В 2012 году фестиваль очень сильно вырос, просто раз – и в три раза, потому что сменилась площадка, сформировалась профессиональная программа, кинорынок, возросло количество фильмов, фестиваль масштабировался. Это был первый такой рывок. Дальше, не считая 2014 года, когда фестиваль был скромнее (по понятным причинам), развитие было поступательным – каждый год видно, что то здесь, то там что-то улучшилось, что где-то нас признали. Это очень заметно по украинским фильмам: в самые первые годы выбирать в принципе было не из чего, дальше – уже лучше, но все равно это было, скорее, снисходительное отношение.

Сейчас же все лучшие украинские картины предпочитают украинскую премьеру проводить именно в рамках Одесского кинофестиваля. Еще позже иностранные профессионалы смотрели украинское кино скорее из уважения, без серьезных планов на совместные проекты или показы в программах своих фестивалей. А в последние несколько лет мы видим уже серьезный интерес к тому, что в Украине существует кино и что здесь можно найти профессиональных партнеров, здесь можно снимать. И в этом смысле Одесский кинофестиваль – это та площадка, куда едут, зная, что здесь будет вся индустрия и лучшее кино.

Фото: пресс-служба ОМКФ