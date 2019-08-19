Филипп Ильенко уходит с поста главы Госкино

Глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко заявил об отставке. Он написал заявление по собственному желанию, о чем сообщил в своем видеообращении.

«Все имеет свое начало и конец. Я всегда относился в посту как к инструменту достижения своей цели, даже не цели, а мечты: возрождения украинского кино. Но любой инструмент нужен только для определенной работы в определенный момент. Моя мечта сбылась и я считаю, что моя цель была достигнута», – говорит глава Госкино.

Филип Ильенко отметил, что не хочет превращать борьбу за это кресло в «триллер с элементами сложно постановочного экшена», потому что это не принесет пользы индустрии. «Поэтому сегодня я написал премьер-министру Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Это позволит уже новому правительству в ближайшее время провести соответствующий открытый конкурс и назначить нового руководителя».

После госслужбы Филип Ильенко хочет заниматься украинским кино: «Надолго не прощаемся, потому что всю свою дальнейшую деловую, творческую и общественно-политическую деятельность я связываю исключительно с украинским национальным кинематографом».

Напомним, Филипп Ильенко возглавлял Госкино с 2014 года.

Фото: Александра Йорк