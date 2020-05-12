На Новом канале состоится премьера тревел-проекта об Украине

Профессиональный путешественник Женя Синельников, работая над проектом «Орел и Решка», посетил более 110 стран. Теперь он исследовал украинские города и показал, сколько интересного есть в нашей стране.
— Каждый раз, когда я возвращался из командировок домой, думал: а как Украина выглядит глазами туристов? Потом пришло понимание, что мы не знаем свою страну – я лучше знаю Мальдивы или Сейшелы, — говорит Синельников. – А ведь в Украине есть много классных мест, о которых мы даже не слышали. К тому же, украинцам нужно бороться с присущим им комплексом неполноценности.
Так родилась идея проекта «Дома лучше», в рамках которого Женя посетил не только областные центры Украины, но и небольшие города, поразившие его не меньше некоторых мегаполисов. В каждом выпуске ведущий покажет самые интересные, по версии местных жителей, места – не только популярные, но и малоизвестные, а также определит индекс борща: высчитает среднюю стоимость этого блюда, что поможет понять общую ценовую политику города. Виртуальное путешествие по Украине поможет определиться, какой город стоит посетить первым сразу же после окончания карантина.
Премьера тревел-проекта «Дома лучше» состоится в субботу, 23 мая, в 11:00 на Новом канале. В первых выпусках зрители увидят самые интересные места Днепра, Чернигова и Запорожья – родного города Жени Синельникова.
Напомним, 1 июня Новый канал запускает новые серии программы «Тайный агент».
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Фото: Новый канал
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