Foxtel начала бета-тестирование нового стриминга Binge

Австралийская телекомкомпания Foxtel начала бета-тестирование своего стримингового сервиса Binge, передает adnews.com.au.
Как и предполагалось, Foxtel заключала дистрибьюторскую сделку с WarnerMedia. Подписание договора состоялось на прошлой неделе.
Согласно договоренностям, основой библиотеки новой платформы станет контент от WarnerMedia. Таким образом Foxtel станет не только эксклюзивным дистрибьютором HBO в Австралии, но и HBO Max (запуск HBO Max запланирован на 27 мая 2020 года).
Предполагается, что подписка на новый австралийский стриминг будет стоить дешевле, чем на услуги конкурентов и даже на уже существующую платформу Foxtel — Foxtel Now, ежемесячная подписка на которую обходится зрителям в $25.
Напомним: ранее стало известно, что компания Foxtel запустит новый стриминговый сервис.
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Фото: Телекритика
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