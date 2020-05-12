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Каннский кинофестиваль официально отменен
КиноНовости

Каннский кинофестиваль официально отменен

от Telekritika
Telekritika 152

Мероприятие переносили на конец июня.

Организаторы Каннского кинофестиваля сообщили, что проведение мероприятия отменено. Об этом пишет Variety.

«На сегодняшний день физическое издание фестиваля кажется сложным в организации, поэтому мы собираемся анонсировать фильмы из (первоначального официального) отбора в начале июня», — сказал пресс-секретарь фестиваля.

Вместо того, чтобы провести онлайн-фестиваль, часть программы Канн перераспределят и покажут на других фестивалях, включая Венецианский.

Также в начале июня объявят перечень лент, которые должны были показать на Каннском кинофестивале-2020. Их премьера должна состоятся до весны 2021 года.

Напомним, Каннский кинофестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая. Позднее из-за карантина его перенесли на 22-26 июня в режиме онлайн.

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Фото: Cannes film festival

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