Каннский кинофестиваль официально отменен

Организаторы Каннского кинофестиваля сообщили, что проведение мероприятия отменено. Об этом пишет Variety.
«На сегодняшний день физическое издание фестиваля кажется сложным в организации, поэтому мы собираемся анонсировать фильмы из (первоначального официального) отбора в начале июня», — сказал пресс-секретарь фестиваля.
Вместо того, чтобы провести онлайн-фестиваль, часть программы Канн перераспределят и покажут на других фестивалях, включая Венецианский.
Также в начале июня объявят перечень лент, которые должны были показать на Каннском кинофестивале-2020. Их премьера должна состоятся до весны 2021 года.
Напомним, Каннский кинофестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая. Позднее из-за карантина его перенесли на 22-26 июня в режиме онлайн.
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Фото: Cannes film festival
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