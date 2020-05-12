Ася Акбаба: «Мусульманки давно хотели иметь собственную социальную сеть. И мы ее создали»

«Зачем создавать социальную сеть, если есть Facebook?». «Зачем вам закрытое сообщество, когда в интернете все на виду?». «Почему вы не пускаете мужчин на свой сайт?». Уверена, что CEO образовательной платформы для мусульманок Аманатинфо Ася Акбаба неоднократно слышала эти вопросы. Но ответ один и очень простой: современной мусульманке нелегко общаться и работать в интернете из-за обилия стереотипов об исламе и огромного количества контента, противоречащего правилам шариата. Именно поэтому Ася решила создать платформу, объединяющую современных мусульманок, дающую возможность не только общаться, формировать контент, получать образование, но и чувствовать себя свободно.

Расскажите, пожалуйста, о своем пути к исламу.

Ислам я приняла 5 лет назад. Тогда я переживала духовный кризис, пыталась найти ответы на вопросы: каково мое предназначение, зачем я живу на этом свете? И когда я узнавала об исламе все больше, я начала находить ответы на многие вопросы, которые волновали меня. В итоге, я решила открыть свое сердце исламу. Это как раз произошло в Рамадан, 5 лет назад. Вообще, украинцы мало что знают об этой религии, представление моих соотечественников о ней очень скудное. И дело не только в недостатке информации, но и в стереотипах.

И предназначение платформы — развенчать эти стереотипы?

Можно и так сказать. Платформу я запустила 8 месяцев назад вместе со своей командой. Все это время мы создавали не только медиа, но и комьюнити для современных мусульманок.

Медиачасть платформы как раз посвящена раскрытию тех тем, которые волнуют женщин, но говорить о которых публично — не принято. Также мы затрагиваем вопросы, готовые ответы на которые найти в интернете невозможно. И привлекая комьюнити, мы вместе пытаемся найти решение.

Вторая часть платформы — образовательная. Мы даем женщинам возможность учиться, получать необходимые навыки, придерживаясь при этом правил шариата. Ведь в интернете много разных курсов — и профессиональных, и касающихся личностного роста, но далеко не все из них подходят мусульманкам. К счастью, в нашем комьюнити много профессионалок, которые готовы делиться своими знаниями.

Насколько я понимаю, ваше комьюнити существенно расширилось. Это ли стало целью создания социальной сети?

Да. 21 апреля 2020 года мы презентовали собственную соцсеть, в которой наши подписчицы могут регистрировать аккаунты и общаться там точно так же, как и в любой другой соцсети.

Презентацию я проводила онлайн. Не только из-за карантина, но и потому, что многие наши подписчицы живут в других странах. Во время прямого эфира ее посмотрели более 2000 зрительниц. В результате я получила множество положительных отзывов.

Искренне желаю, чтобы ваш ресурс был востребованным, однако вокруг множество сильных конкурентов…

Я уверена, в том, что соцсеть будет востребована. Да, миллиарды людей пользуются Facebook, Twitter, Instagram и т.д. Но там слишком много разноплановой информации, очень много подписчиков, и поэтому они не адаптированы под определенные комьюнити, и под мусульманские в том числе. Мусульманкам пользоваться этими соцсетями иногда просто неудобно. Например, там много контента, который нам неприятен, или который противоречит правилам шариата, но защитить себя от него мы не можем.

Чем отличается ваша соцсеть от других, уже существующих?

Она максимально адаптирована под потребности и интересы нашего комьюнити. Например, реакции кастомизированы: вместо «лайк» — популярное мусульманское междометие «ма ша Аллах», вместо эмодзи «цветок» — «барак Аллах». Это дает возможность нам, мусульманкам, высказывать свои эмоции так, как мы привыкли.

В отличие от известных соцсетей, наша сеть абсолютно халяльная, кастомизированная. И еще плюс в том, что подписчицы сами могут создавать контент для этой соцсети и чувствовать себя абсолютно свободно.

Могут ли немусульманки стать частью комьюнити?

Да, наша платформа открыта для всех женщин. Недавно получили очень приятный отзыв от девушки-христианки. Она сообщила, читает платформу, потому что мы пишем об интересующем ее исламе на языке, понятном для представителей любой религии.

Как вы привлекли инвестиции в свой проект?

Искала инвесторов на стартап-мероприятиях, писала заявки в акселераторы. В итоге удалось заключить контракт с бизнесменом из Египта. Для меня важным было то, чтобы деньги были халяльными, то есть вырученными не за счет продажи алкоголя, игрового бизнеса или кредитования. Так как его компания работает в сфере машиностроения и робототехники, я смогла принять его инвестицию. Он вложил $40 тыс.

Вы все время говорите о подписчицах, зрительницах, участницах… я так понимаю, что мужчин в вашем комьюнити нет?

Вы правы — наше комьюнити состоит только из женщин. С первого дня на платформе действует верификация. Заходя на сайт amanat.info, пользователь должен ответить на вопрос, мужчина он или женщина. Если женщина, — в таком случае будет открыт доступ к контенту. Если мужчина, — вход блокируется и появляется просьба не посещать данный ресурс, точно так же, как мужчин просят не заходить на женскую сторону мечети.

Но мужчина может нажать на кнопку «я женщина» и зайти на сайт…

Конечно, такое возможно. Однако вряд ли мужчин заинтересует наш контент. Так что мужчины сами поймут, что на сайте для них нет ничего интересного. И зайти в соцсеть без предварительной регистрации они тоже не смогут.

Однако они могут зарегистрироваться под женскими вымышленными именами. Как решить проблему обмана?

Очень хороший вопрос! Конечно, мы можем усилить верификацию — технологии это позволяют. Однако юристы посоветовали нам этого не делать, потому что мы рискуем нарушить законы многих стран о дискриминации. Ведь не пуская мужчин, мы дискриминируем их по половому признаку, религиозной и национальной принадлежности, и т.п. Поэтому максимум, что мы можем сделать, это предупредить.

Более того, наша соцсеть адаптирована под женщин. Например, мы используем такие термины, как «подруга», «сестра». И я думаю, что мужчинам будет некомфортно находится в таком комьюнити.

Естественно, мы не сможем избежать возможности обмана. Даже построив высокий забор вокруг дома, вы не можете быть уверены в том, что он вас защитит на 100%. Но как заметили юристы, если соцсеть будет расти и наращивать мощности, то в будущем нам представятся возможности решить этот вопрос, действуя в правовом поле.

Как инвестор отреагировал на то, что мужчинам не рекомендуется посещать платформу, ведь он — мужчина?

Наш инвестор — правоверный мусульманин и для него вполне естественно такое разделение. Кроме того, в питч деке есть скриншоты нескольких страниц сайта, поэтому он имеет общее представление о том, как платформа выглядит.

Я так понимаю, что ваша платформа — мультинациональная. Сколько языков на ней используется?

Что касается меню и статей, то мы используем английский, русский и турецкий. В будущем мы планируем внедрить и другие языки. Однако подписчицы в соцсети могут использовать любой язык, потому что именно они формируют контент.

Как планируете развиваться?

Пока соцсеть являет собой демо-версию, поэтому в планах — ее углубленная разработка, разработка собственного мобильного приложения. Сейчас платформа работает в веб-формате, однако он адаптирован и под мобильные устройства, поэтому зайдя через любой браузер, можно пользоваться и сайтом, и соцсетью.

Фото из архива Аси Акбаба

Кавер: «Телекритика»

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