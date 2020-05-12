В Беларуси прошли массовые задержания оппозиционных журналистов и блогеров

Правозащитники в Беларуси утверждают, что накануне и после Дня победы власти задержали более 100 оппозиционных журналистов и блогеров, принимавших участие в онлайн-трансляциях, в которых рассказывали о ситуации в регионах страны. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на правозащитный центр «Весна».

11 мая блогера Сергея Петрухина арестовали за стрим с апрельской акции против строительства аккумуляторного завода около Бреста. Его обвинили в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий. Он имеет симптомы коронавируса, но тест ему не делают.

Другого блогера Сергея Тихановского задержали 6 мая под Могилевым. Блогер критикует власть и жизнь в Беларуси. Во время акций с требованием освободить Тихановского были задержаны его коллеги, зрители и журналисты, освещавшие протесты. Также в Бобруйске задержали сторонников Тихановского, пытавшихся организовать «антипарад» к 9 мая, когда в Минске проходил официальный.

Суд Ленинского района Могилева 12 мая приговорил к 10 суткам административного ареста Александра Буракова – правозащитника «Могилевской весны» и журналиста, сотрудничающего с DW, сообщает издание. Буракова, выступавшего в поддержку Сергея Тихановского, осудили по статье об участии в несанкционированной акции протеста (ст. 23.34 КоАП).

Напомним, OCCRP осуждает украинскую власть за преследование журналистов.

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Фото: unsplash

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