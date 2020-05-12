Каст из «Назад в будущее» воссоединился для специального выпуска Reunited Apart

Актеры из фильма «Назад в будущее» воссоединяться для специального выпуска Reunited Apart с Джошом Гэдом. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

В серии участвовали такие звезды, как Кристофер Ллойд и Майкл Дж. Фокс, а также Леа Томпсон, Мэри Стинберген и Элизабет Шу. Композитор трилогии Алан Сильвестри и рокер Хьюи Льюис также присоединились к чату. Специальным гостем стал режиссер «Звездных войн» Дж.Дж. Абрамс.

Группа рассказала о съемках франшизы, и о том, какие сцены им понравились больше всего, а Гейл и Земекис поделились, как им пришлось спорить со студией Universal из-за названия фильма.

Первая часть фильма » Назад в будущее» вышла 35 лет назад. Лента стала самым успешным дебютом 1985-го года, собрав более $381 млн по всему миру.

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Фото: кадр из фильма «Назад в будущее»

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