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Мировой интернет-трафик вырос в три раза из-за карантина — исследование

от Telekritika
От Telekritika 86
Главная Диджитал Мировой интернет-трафик вырос в три раза из-за карантина — исследование

Данные ООН.

Из-за пандемии коронавируса мировой трафик на интернет вырос в три раза, отмечают эксперты ООН. При этом они акцентируют внимание на том, что до сих пор 3,6 млрд людей не имеют доступа к интернету.

«Пандемия в значительной степени повлияла на наши привычки, работу, покупки, общение. Эти изменения коснулись всего населения планеты, вследствие чего так называемый «цифровой разрыв» стал еще более очевидным: 3,6 млрд людей до сегодняшнего дня не имеют доступа к интернету», — сказано в сообщении.

Однако несмотря на внушительный «цифровой разрыв», интернет-трафик в мире вырос на 300%. Также аналити отмечают, что до пандемии сетью чаще пользовались в городских офисах, а теперь она востребована в пригородах и сельских районах, жители которых сейчас учатся или работают, не выходя из дома.

Напомним: ранее стало изевестно, что, начиная с 2017 года мобильный трафик сайтов вырос на 30,6%.

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Фото: Unsplash

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