Международный Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) осуждает украинскую власть за преследование журналистов проекта-партнера, сайта Slidstvo.Info, говорится в заявлении организации, обнародованном 8 мая. OCCRP также призывает прекратить расследование и юридические притеснения коллег. Об этом сообщает «Радио Свобода».

«OCCRP сегодня узнал, что Национальная полиция Украина вызвала главного редактора Slidstvo.Info Анну Бабинец на допрос 13 мая. Бабинец также является региональным редактором OCCRP», — указано в сообщении.

В международной организации указывают, что вызов Бабинец является частью «осуществляемого МВД Украины досудебного расследования, основанного на необоснованных и ложных обвинениях журналистов Slidstvo.Info в «шпионаже», включая незаконный шпионаж за послом США в Украине Марии Йованович». «Расследование было начато … после жалобы депутата парламента Украины Александра Дубинского, который был получателем одного из запросов на информацию», — сообщает OCCRP.

«За 17 лет, которые я работаю журналисткой, никогда не ходила на допрос в полицию за то, что написала запрос народному депутату. Но обязательно пойду – с юристом. Все снимем на видео и покажем, как Главное следственное управление расследует такие резонансные дела как запрос народному депутату Александру Дубинскому и из-за этого допрашивает журналистов-расследователей», — отметила Анна Бабинец, добавив, что агентство предоставит делу максимально широкую огласку как внутри страны, так и на международном уровне.

«Это дело является прямым нападением на свободу слова и демократию в Украине», — сказал соучредитель и издатель OCCRP Дрю Салливан.

В декабре 2019 года журналисты Slidstvo.Info отослали запросы 14 украинским чиновникам, политикам и агентствам, ища информацию о вопросах, представляющих общественный интерес и связанных с отношениями США и Украины. Среди получателей этих запросов были министр внутренних дел Арсен Аваков и депутат Александр Дубинский.

Напомним, ИМИ в апреле зафиксировал 18 случаев нарушений свободы слова.

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Фото: ІРРП

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