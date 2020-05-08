37% подписчиков делятся доступом к стриминговым сервисам с посторонними людьми — исследование

Аналитическая компания The Manifest опубликовала исследование касательно поведения подписчиков стриминговых сервисов. Оказалось, что 37% абонентов делятся паролями от своих учетных записей со сторонними лицами, что дает возможность меньше платить за подписку, передает martechseries.com.

47% респондентов заявили, что в период карантина смотрят контент стриминговых платформ дольше и в большем количестве, чем смотрели до карантина. Время смотрения действительно выросло, как и количество новых подписчиков, однако увеличилась и частота обмена паролями, что существенно вредит росту доходов поставщиков услуг.

Так, аналитики выяснили, что 37% делятся паролями от своих учетных записей с людьми, с которыми они не живут. 25% дают доступ членам семьи, живущим отдельно, 10% — близким друзьям, партнерам, 2% — знакомым и даже незнакомым людям.

В опросе приняли участие более 400 жителей США. Данные были собраны в период с 7 по 10 апреля 2020 года.

Напомним: ранее стало известно, что стриминговый сервис Peacock будет доступен на устройствах Apple.

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Фото: Unsplash

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