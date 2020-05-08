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Сериал «Скандал» покинет платформу Netflix
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Сериал «Скандал» покинет платформу Netflix

от Telekritika
Telekritika 296

Драма нашла другой стриминговый дом.

Политическая драма «Скандал» в конце мая перейдет на новую стриминг-платформу. Об этом пишет Variety.

Все семь сезонов «Скандала» (124 эпизода) начнут показывать исключительно на Hulu с 20 мая, когда шоу официально покинет Netflix. Сериал был создан сценаристкой Шондой Раймс («Анатомия Грей», «Частная практика ») и Керри Вашингтон (в роли политического деятеля Оливии Поуп).

В центре сюжета — команда бывшего руководителя пресс-центра Джорджа Буша Джуди Смит. Она организовала закрытое и конфиденциальное предприятие, помогающее устранить компромат на богатых людей.

«Скандал» спродюсировала ABC Studios, а исполнительными продюсерами выступили Шонда Раймс и Бетси Бирс («Анатомия Грей», «Как избежать наказания за убийство»), а также Марк Фиш, Марк Уилдинг и Том Верика.

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Фото: кадр из сериала «Скандал»

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