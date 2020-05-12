Сотрудники «Суспільного» заразились коронавирусом

Коронавирус обнаружили у нескольких сотрудников филиала «Суспільного» в Ровенской области. Об этом сообщает РБК-Украина. Из-за этого филиал переходит на дистанционный режим работы. Все сотрудники, которые контактировали с инфицированными находятся дома на самоизоляции. В помещениях филиала провели дезинфекцию.

«Основная задача нашей команды сейчас – не расширять круг контактных лиц и сохранить здоровье работников вещателя. Самоизоляция для нас вынужденный ответственный шаг. Несмотря на все введенные в филиале меры, никто не защищен на 100%. Все мы сейчас поддерживаем наших коллег, которые качественно работали и соблюдали все требования. Желаем скорейшего выздоровления!» — заявила менеджер Ровенского филиала «Суспільного» Людмила Хома.

Напомним, журналист управления спортивных проектов 1+1 media Роман Куплевацкий, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, выписан из больницы.

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Фото: unsplash

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