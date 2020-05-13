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В Slack воссоздали все эпизоды сериала «Офис»

от Telekritika
От Telekritika 546
Главная Диджитал В Slack воссоздали все эпизоды сериала «Офис»

Посмотреть можно в прямом эфире.

Инструмент коллективной работы Slack воссоздал 201 эпизод популярного американского ситкома «Офис» (The Office). Об этом пишет The Verge.

Реализацией проекта занялась Нью-Йоркская компания MSCHF. Однако в воссозданных эпизодах показано, будто персонажи работают из дома.

Так, в Slack вымышленной компании Dunder Mifflin каждый канал предназначен для различных отделов, включая бухгалтерию, склад и общую комнату офиса. В каждом из них разыгрывают разные скетчи и эпизоды из шоу.

Пользователи могут присоединиться к аккаунту по ссылке. Новые серии от MSCHF можно посмотреть в прямом эфире каждый день с понедельника по пятницу с 16.00 по 00.00 по киевскому времени.

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Фото: Оffice Slack

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