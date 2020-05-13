16 мая на «UA: Перший» объявили днем Евровидения

В субботу, 16 мая, в 22:00 на «UA: Перший» начнется прямая трансляция шоу «Евровидение: Европа, зажги свет». Зрители увидят онлайн-включения и музыкальные номера каждого участника отмененного из-за пандемии международного песенного конкурса. Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

Ведущие из пустого концертного зала в Нидерландах представят на 360-градусном LED-экране 41 участника конкурса, в том числе и победителей национального отбора от Украины – группу Go_A. Шоу «Евровидение: Европа, зажги свет» из студии «Суспільного» будет комментировать ведущий Тимур Мирошниченко.

Кроме главного события дня, телезрители канала «UA: Перший» также увидят в 17:00 финал Евровидения-2016 и победное выступление Джамалы с песней «1944». В 12:45, 16:00 и 21:20 выйдут очередные выпуски программы «О чем поет Европа», в которых расскажут биографии исполнителей и истории появления песен, победивших в нацотборе на Евровидение-2020.

Накануне, 15 мая, в 18:00 группа Go_А примет участие в домашнем концерте Евровидения (Eurovision Home Concert), который будут транслировать на официальном ютуб-канале конкурса. Группа споет свою песню «Solovey» и песню «Dancing Lasha Tumbai» Верки Сердючки. Также 15 мая в 21:45 на телеканале «UA: Перший» покажут музыкально-развлекательное шоу «Наши на Евровидении» — о пути Украины на международном песенном конкурсе.

Напомним, Европейский вещательный союз принял решение продвигать нынешних участников «Евровидения-2020» и их песни на своих платформах. Но в следующем году для участия в конкурсе нужно будет записать новые песни.

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Фото: «Суспільне»

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