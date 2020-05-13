Украинская киноакадемия и DzygaMDB запускают проект «Сценарный питчинг»

Украинская киноакадемия и онлайн-ресурс DzygaMDB запускают проект «Сценарный питчинг». Об этом сообщает пресс-служба Украинской киноакадемии.

«Сценарный питчинг» — это проект для продюсеров, которые находятся в поисках новых идей, а также для сценаристов, которые хотят рассказать о своих идеях и готовых сценариях продюсерам.

Организаторы проекта — Украинская киноакадемия и онлайн-база украинского аудиовизуального сектора DzygaMDB. Инициатором проведения питчинга выступил сценарист Сергей Касторних.

С 13 по 22 мая все продюсеры, которые находятся в поисках идей, могут заполнить форму по ссылке.

После того, как будут собраны все пожелания от продюсеров, будут сформированы критерии для подачи заявок на питчинг от сценаристов. Прием заявок от сценаристов начнется в конце мая.

К проекту уже присоединились такие продюсеры, как Егор Олесов (Animagrad), Максим Асадчий (Pronto film), Владимир Яценко (Limelite и ForeFilms), Алексей Гладушевский (StarLightMedia (Starlight Originals) и Real Pictures), Ольга Пантелеимонова (Star Media), Ярослав Лодыгин (Суспільне мовлення), Наталья Стрибук (Телеканал «Украина»), Елена Канишевская ( «Теле Про», «Медиа Группа Украина»), Елена Еремеева, Кристина Шкабар (1+1 media), Ирина Заря (Украинская продакшн студия), Сергей Лавренюк (Solar Media Entertainment).

Фото: Dzyga MDB

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