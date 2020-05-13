На «Суспільном» начинает работу «Детская академия общественного вещания»

В пятницу, 15 мая, начинает работу «Детская академия общественного вещания» – PMA Juniors для детей и подростков 12-14 лет, которых интересует тема медиа. Проект создан при поддержке «UA: Суспільне мовлення» и DW Akademie на базе Public Media Academy – учебного центра общественного вещателя. Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

PMA Juniors будет формировать новый уровень медиаобразования у юношества. Детская академия намеревается раскрывать творческий потенциал молодежи, помогать критически оценивать и анализировать информацию, которую ребенок получает из СМИ, учить основам создания качественного медиаконтента.

PMA Juniors начнет работу серией онлайн-курсов, первым из которых станет бесплатный онлайн-марафон «Как контент становится вирусным?». Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно на сайте проекта. С осени PMA Juniors будет работать и в офлайн-режиме в киевском хабе «Академии общественного вещания» по адресу: ул. Крещатик, 26.

На офлайн-курсах будут говорить о тележурналистике, основах фотографии, работе теле- и радиоведущего, о социальных медиа и блоггинге. Тренерами курса станут не только известные украинские журналисты, но и специалисты BBC и Deutsche Welle Akademie. Ученики будут отрабатывать навыки во время съемок, а также в теле- и радиостудиях.

Напомним, в начале мая «Суспільне» запустило диджитал-платформу для людей с инвалидностью.

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Фото: «Суспільне»

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