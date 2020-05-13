Алексей Терентьев, Star Media: «Мы надеемся найти такие идеи, которые можно смело предлагать Netflix»

Приостановка съемок вследствие карантина и изменения в потреблении медиконтента — медиаиндустрия пребывает в замешательстве и нащупывает, чем можно заинтересовать зрителя. Продакшены тоже реагируют на ситуацию: не только оптимизируют бюджеты, но и готовят новые форматы для посткарантинной эпохи: кинокомпания Star Media объявила питчинг идей проектов для нон-ТВ аудитории. Продюсер компании Алексей Терентьев рассказал «Телекритике», как меняется медиапотребление и почему именно сейчас пришло время обратить внимание на контент для интернета.

Пока весь мир охвачен карантином, интернет-платформы отчитываются о стремительном росте числа подписчиков. Каковы ваши наблюдения, что сегодня оказывает наибольшее влияние на потребление контента, и с чем мы можем столкнуться уже в ближайшей перспективе?

Стриминговое вещание развивалось давно, задолго до пандемии, и коронавирус стал лишь катализатором в его потреблении. Все засели по домам, появилось свободное время. Например, у меня сейчас есть дополнительные 3 часа, которые я «экономлю» за счет дороги на работу, и я их трачу, в том числе, на просмотр контента в сети.

Привлекательность цифрового мира, в который мы все больше погружаемся, в том, что он предоставляет больше свободы в выборе: мы можем сами определять, что смотреть, когда, где, каким образом. И этот вкус свободы оказался для зрителя очень привлекательным. Пандемия просто ускорила формирование новой привычки смотрения и перетекание зрителя — все, что дает свободу, быстро приживается, от электрочайников и мобильных телефонов до онлайн-кинотеатров.

Но стриминговое вещание — это свобода не только для зрителя, но и для производителя. Созданные для него сериалы не ограничены эфирной сеткой, рекламным временем, хронометражем. История может держать и 30 мин, и 2,5 часа… Ну и не забываем о свободе от цензуры и самоцензуры.

Сплошные преимущества. Т.е, телевидению в посткарантинном мире уже не отвоевать позиций?

Весь мир в кармане — уже реальность, в том числе в отношении контента, ведь именно он занимает 90% интернета. Но я считаю, что мы все-таки наблюдаем не революционный, а эволюционный путь. ТВ остается и не исчезнет в одночасье. Как не исчезли в свое время, под влиянием развития ТВ, опера, балет, книги… Но телеканалам, конечно же, придется серьезно меняться и находить свою нишу, чтобы не умереть под напором стриминга. Все мы, в том числе и продакшены, стоим перед выбором: «меняйся или умри».

С началом карантина приостановились съемки, сетка каналов на осень вряд ли порадует премьерами, да и бюджеты сократятся. Как в таких условиях можно меняться, да еще и конкурировать со стриминговыми платформами?

Как раз все тем же контентом. Важно понимать, что запросы телезрителей одномоментно не поменяются. И за полгода не поменяются. Это гораздо более длительный процесс, независимо от карантина. Но, с точки зрения существования бизнеса, именно карантин толкает индустрию на изменения. Нужно оптимизировать бюджеты и, если хотите, это означает, что и у телеканалов, и у продакшенов, которые с ними работают, нет права на ошибку. Потому что ее цена — в прямом и в переносном смысле — возрастает в разы. Но экспериментировать все равно придется. И каналы придут к тому, что важен не поток, а новизна. Пока в новаторстве лидируют стримминговые платформы, и телеканалам нужно перехватить инициативу. Конечно, им сложнее, потому что нужно учитывать специфику аудитории, но другого пути у них нет.

А насчет продакшенов — наибольшие риски сегодня для небольших компаний. Крупные продакшены обладают библиотеками, которые востребованы на ближайшие полгода, сейчас все каналы к ним обращаются. Так что финансовые поступления, несмотря на остановку съемок, у них будут. А вот мелкие, которые жили от заказа до заказа, по моему мнению, вряд ли выживут.

Чем отличается интернет-контент от телевизионного в подходах, запросах, жанрах, и может ли быть продукт одинаково интересен всем одновременно?

Интернет или эфир — это всего лишь канал передачи. Большинство телеканалов уже размещает свои библиотеки в интернете. Тот же Disney предложил всю свою библиотеку, начиная с 30-х годов. Но вот контент с интернет-платформ на ТВ сложнее представить.

Формируя сериальный портфель, телеканал идет от своей целевой аудитории. Главное, чтобы продукт «попал» в нее, удерживал, и, как бонус, мог бы немного ее расширить.

У платформ другой принцип отбора, даже на уровне идей. Крупные стриминговые сервисы покупают bigdata — сколько людей потребляют, какой контент и т. п. И если у них будут данные, что 20 млн просматривают видео про котиков, то нужно снять сериал про котиков. Если в мире существует достаточное количество людей, увлеченных рыцарскими реконструкциями, снимают сериал о рыцарях. Стриминги формируют прибыль уже на этапе формирования идеи: условные 10 млн просмотров позволяют отбить бюджет проекта.

Каналы исходят от куска рекламного пирога на каждый эфирный час. Если он приносит $20 тыс рекламы, значит, будьте добры, снять час сериала за $20 тыс. И рассчитывать они будут на запросы условной аудитории женщин 55+: ни про рыцарей, ни фильмов ужасов им не предложат…

Кстати, у нас телезрители по-прежнему любят мелодраму (хотя я, например, всегда рекомендую понемногу добавлять в нее «драматического перца»), а во всем мире на первом месте драма, потом комедии, а мыльная опера — только на пятом. И если мы исходим из того, что зрители смотрят кино, чтобы сопереживать, то именно драма привлекательнее, потому что эмоционально втягивает больше, чем мелодрама.

Вы объявили сценарный питчинг идей для онлайн-платформ. Время от времени попытки создания такого формата предпринимались, но успеха не имели.

Вы, наверное, имеете ввиду короткие веб-сериалы. Да, действительно, удачных примеров среди них единицы. Это направление было замусорено непрофессиональными попытками, что оттолкнуло зрителя. Но, тем не менее, появляются интересные идеи, и мы готовы попробовать реализовать их.

Но наш питчинг не ограничивается форматом короткометражных веб-сериалов. Мы рассчитываем на свежие идеи и полноформатных сериалов. Я бы сказал, что нам важна не форма, а идея.

И самое время попробовать именно сейчас, ввиду того, что посткарантинное медиапотребление станет другим?

Задумка провести питчинг в поиске свежих идей возникла еще до карантина. Увы, сегодня украинский рынок не может финансово обеспечить большие студии, и мы уже несколько лет задумываемся о международном копродакшене. На сегодняшний день в разработке ряд сериалов, рассчитанных на мировой рынок.

У нас есть недавний успешный пример копродукционного сериала «Принцип удовольствия». В Европе он идет на VOD-платформах, и Netflix рассматривает вариант финансирования второго сезона. Но, когда мы начали осваивать этот рынок, столкнулись с тем, что генерятся повторяемые идеи. Они уже изначально похожи на что-то. Это объясняется тем, что все привыкли к заказам от телеканалов: «сделайте нам такое же, но с фиолетовыми пуговицами». И продакшены делали. Но стриминговым платформам, на сотрудничество с которыми мы рассчитываем, нужны оригинальные идеи. И мы решили искать их через питчинг.

Воплощение — это уже наша задача. Если идея дорогая — будем искать соинвесторов, недорогая — возможно, сами возьмемся. YouTube-канал Star Media уже со следующего года способен финансировать проекты, как полнометражные, так и короткометражные. Так что мы готовы приступать к реализации — какие-то идеи будут выкуплены, будут заказы на написание пилотов, сезонов, на дальнейшую разработку.

И я надеюсь, что благодаря питчингу, мы найдем по-меньшей мере одну или несколько идей с вау-эффектом, с которыми не стыдно будет прийти к Netflix и рассчитывать на поддержку.

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Фото: пресс-служба кинокомпании Star Media

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