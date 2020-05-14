Рост телесмотрения в апреле достиг максимального значения с начала года

В апреле 2020 года показатель телесмотрения достиг максимального значения с начала года, а именно – общий телепросмотр составил 7,15% (рост на 1,55 п.п.), ежедневный средний охват возрос до 32,9%, а среднее время увеличилось на 39 минут до 5 часов 12 минут. Об этом сообщает команда Big Data UA.

«В прошлом месяце лидерами по росту оказались детские каналы и каналы кинопоказа. А вот спортивные каналы, как и в марте, продолжают терять аудиторию», – сообщает пресс-служба.

В апреле канал «1+1» завершил месяц с долей просмотра 12,30% (рост на 0,23 п.п.), а канал «Украина» с долей 10,73% (снижение на 0,22 п.п.) на втором месте. «Плюсы» сгенерировали 440,3 тыс. контактов, а у «Украины» несколько скромнее показатель — 411,4 тыс.

На третьем месте расположился канал СТБ с долей просмотра 8,88% (рост на 0,03 п.п. и 408,2 тыс. контактов). Канал ICTV находится на четвертом месте, потеряв в апреле 0.20 п.п. (доля смотрения 8,41%, количество контактов с каналом — 401,3 тыс.).

Новый канал просел на 0,17 п.п. доли просмотра и занимает пятое место (доля смотрения 7,13%, сгенерировано 391,6 тыс. контактов), а канал «Интер» остается на шестом с показателем 5,30% (доля смотрения снизилась на 0,08 п.п., сгенерировано 345,8 тыс. контактов).

По будням в апреле канал «1+1» захватил лидерство. Второе место занял канал «Украина», на третьем месте канал СТБ.

На выходных канал «1+1» также был лидером, а канал «Украина» остался на втором месте. Третье место занял канал ICTV.

Big Data UA отмечает, что группа каналов общего телесмотрения за отчетный период практически не изменила свои показатели, а вот доля просмотра группы развлекательных каналов на втором месте, наоборот, несколько возросла. Группу возглавил ТЕТ, несколько улучшив показатели просмотра (рост на 0,08 п.п. до 3,45%) и набрав в апреле 306.8 тыс. контактов с IPTV | ​​OTT домохозяйствами по всей Украине. Среднее время просмотра ТЕТ в апреле составило 53,3 минуты.

Группа детских каналов, чья доля смотрения составила 7,55%, что на 0,56 п.п. выше показателя в марте, расположилась на третьем месте. Просмотр канала «ПлюсПлюс» вырос на 0,19 п.п. до уровня 2,60%, и канал остается на первом месте, сгенерировав 147,3 тыс. контактов в апреле. Канал Nickelodeon (рост на 0,17 п.п. до 1,40%) занял второе место, а канал «Пиксель» (рост на 0,08 п.п. до 1,08%) занимает третье место соответственно. Канал Nickelodeon сгенерировал 68,5 тыс. контактов, а «Пиксель» — 117,1 тыс.

Доля просмотра группы каналов кинопоказа выросла сразу на 0,73 п.п. (рост до 7,15%) и продолжает занимать четвертое место. Лидирующую позицию занял TV 1000 East (доля смотрения 1,64%, рост на 0,28 п.п.). Суммарно более 212 800 уникальных домохозяйств, подключенных к IPTV | ​​OTT платформ смотрели телеканал TV 1000 East в течение месяца по всей Украине со средним показателем просмотра 57 минут.

Пятое место занимает группа каналов новостей, чья доля просмотра выросла на 0,14 п.п. до 6,97%. Первое место среди каналов новостей продолжает удерживать канал «Украина 24», чья доля смотрения в апреле выросла на 0,17 п.п. к 1.47% (канал получил 236,6 тыс. контактов и среднее время просмотра на уровне 32,8 минут). Канал 112 снизил долю просмотра до 1,10%, что на 0,19 п.п. ниже его результата в марте, и занимает второе место с 149,7 тыс. контактов. Показатель среднего времени просмотра составил 42,5 минут.

По состоянию на конец апреля в панели насчитывалось более 362,2 тысячи активных домохозяйств.

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Фото: Unsplash

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