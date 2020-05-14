Российский суд оставил в силе приговор крымскому журналисту

14 мая в Военном апелляционном суде города Власиха Московской области состоялось рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева на приговор Южного окружного суда гражданскому журналисту, блогеру, активисту «Крымской солидарности» Нариману Мемедеминову. Об этом сообщает «Крымская солидарность». Судьи постановили оставить в силе приговор суда: 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении, а также запрет заниматься администрированием сайтов в течение 2 лет.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, адвокаты участвовали в судебном процессе по видеоконференцсвязи из Крымского гарнизонного военного суда в городе Симферополе. Нариман Мемедеминов находился в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону.

В ходе прений Мемедеминов подал два заявления, в которых обратил внимание суда на противоречие факта преследований в отношении него основам Четвертой Женевской Конвенции. Также он заявил свое требование на указание его национальности в материалах дела.

«Имеется достаточное количество прецедентов вышеуказанного, когда осужденных крымских татар, жителей Крыма, называют уроженцами Узбекистана или Таджикистана. У большинства крымских татар действительно местом рождения являются республики Среднеазиатской части бывшего СССР, так как мой народ был преступно депортирован в 1944 году по приказу преступников, во главе со Сталиным», — обратился к суду Мемедеминов.

Своё уголовное дело он назвал политическим преследованием и заявил, что не питает иллюзий относительно справедливости судопроизводства.

Наримана Мемедеминова задержали 22 марта 2018 года после того, как в его доме прошел обыск. Активисту предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Следствие длилось более полутора лет. Из материалов уголовного дела следует, что Нариман Мемедеминов разместил на своем канале в YouTube видеорепортажи в защиту прав мусульман России, против фабрикации уголовных дел российскими силовиками, против пыток и внесудебных казней. Также до оккупации Мемедеминов на своем канале освещал мирные собрания в Крыму, в том числе мероприятия организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами». В России эту организацию признали террористической. Видеорепортажи не призывают к терроризму и не оправдывают его.

2 октября 2019 года Южный окружной военный суд признал Наримана Мемедеминова виновным в публичных призывах к террористической деятельности и приговорил к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении, а также запретил заниматься администрированием сайтов в течение 2 лет.

По мнению правозащитного центра «Мемориал», Нариман Мемедеминов — политзаключенный, преследуемый за активную ненасильственную правозащитную и журналистскую деятельность и критику российских правоохранительных органов.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины призвали международное сообщество усилить давление на власть России для освобождения крымскотатарских политзаключенных журналистов.

Читайте также:

Фото: «Крымская солидарность»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!