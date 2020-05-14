Подписчики HBO могут создавать собственные онлайн-кинотеатры

HBO предлагает подписчикам смотреть кино вместе с друзьями, организовав онлайновый кинотеатр, передает variety.com.

Благодаря приложению Scener, подписчики смогут организовывать собственные онлайновые кинотеатры для 20-ти зрителей. Теперь совместный просмотр контента от HBO Now и HBO Go возможен через расширение браузера Google Chrome. Для этого всего-то нужно загрузить приложение с сайта scener.com или с Chrome Web Store на любое устройство — Windows, Mac или Chromebook. Программа обеспечит не только совместній просмотр, но и общение в чате, где можно обсудить новую серию шоу или актерскую игру.

В ближайших планах Scener — расширение онлайновых кинотеатров, способных принять в свои залы большее количество людей. Также сервис работает с Netflix, Hulu и YouTube.

Напомним: ранее стало известно, что HBO выставит в свободный доступ 500 часов своего контента.

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Фото: Unsplash

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