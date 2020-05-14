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Мультсериал «Солнечные противоположности» стал самой популярной премьерой Hulu

от Татьяна Мялковская
От Татьяна Мялковская 279
Главная Кино Мультсериал «Солнечные противоположности» стал самой популярной премьерой Hulu

Премьера состоялась 8 мая.

С момента премьеры 8 мая «Солнечные противоположности» стали самым популярным шоу на Hulu. Об этом пишет Variety.

На данный момент мультсериал является самой популярной комедийной премьерой на Hulu, также он занимал второе место по просматриваемости за премьерную неделю. По словам Hulu, все восемь эпизодов шоу посмотрело 40% пользователей платформы, в течение двух дней после запуска.

Анимационная комедия, созданная Джастином Ройлендом и Майком МакМаханом из «Рика и Морти», рассказывает историю команды из четырех инопланетян, которые сбегают со своей разрушенной планеты, и поселяются в загородном доме в Америке.

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Фото: Hulu

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