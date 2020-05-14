Крупнейший в мире спутниковый оператор Intelsat подал заявление о банкротстве

Компания Intelsat, позиционирующая себя в качестве крупнейшего в мире оператора спутниковой связи и обладающая самым большим в мире флотом частных телекоммуникационных спутников, обратилась вместе с рядом своих дочерних компаний (всего 35 компаний) в федеральный суд восточного округа Ричмонда (штат Вирджиния, США), с добровольной петицией в соответствии с главой 11 кодекса США о банкротстве. Об этом сообщает CNews со ссылкой на заявление компании.

Основной целью обращения в суд является финансовая реструктуризация ради дальнейшего продолжения работы и финансовых операций. Находясь под защитой от кредиторов по закону о банкротстве, оператор при условии одобрения судом, надеется использовать имеющиеся в его распоряжении $1 млрд в сочетании с генерируемым денежным потоком на реструктуризацию долга и своевременное получение разрешения от Федеральной комиссии по связи США (Federal Communications Commission, FCC) на участие в торгах по частотам C-диапазона для развертывания беспроводной инфраструктуры сетей 5G на территории США.

15 апреля 2020 года Intelsat пропустила обязательные выплаты процентов по ряду своих долговых обязательств. Заявление о банкротстве было подано за день до истечения 30-дневного grace-периода по этим выплатам. Финансовые трудности у компании возникли из-за продолжающейся реорганизации бизнеса, а также «в связи экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса», сообщается в официальном заявлении Intelsat.

В настоящее время кредиторская задолженность компании, по данным The Wall Street Journal, оценивается в $14,5 млрд. В период пандемии COVID-19 основной поток выручки Intelsat, получаемый в основном от контрактов спутниковой связи для гражданской авиации, круизных лайнеров и инфраструктуры нефтяных вышек, значительно сократился. Курс акций компании с начала пандемии снизился на 89%.

По итогам публичных торгов Intelsat рассчитывает на выручку от продажи освобождаемых ею частот в размере порядка $4,87 млрд. Для участия в торгах компании необходимо незамедлительно освободить занимаемые участки C-диапазона (диапазон сантиметровых волн, примерно 3,4-7 ГГц, преимущественно используется для наземной и спутниковой связи).

Отключение части клиентов Intelsat от спутникового вещания и перенос в другие участки частот оценивается в $1 млрд. По итогам аукциона государство компенсирует Intelsat эту сумму – в случае, если компания сможет найти средства на расчистку диапазона и успеет принять в нем участие.

Подача заявления о банкротстве никак не отразится на операциях и клиентах Intelsat, отмечается в заявлении компании. Запуск новых спутников, инвестиции в наземную инфраструктуру, разработка новых сервисов и развитие сетей Intelsat следующего поколения будут продолжены в штатном режиме.

Напомним, в феврале 2020 года руководство крупнейшего издательского холдинга США McClatchy подало документы на банкротство. Два хеджфонда предложили компании обменять долги на 100% ее акций.

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Фото: Intelsat

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