К 2025 году абонентская база платного ТВ достигнет 1,06 млрд пользователей

В период с конца 2019 года по 2025 год глобальная абонентская база платного телевидения увеличится на 35 млн пользователей и составит 1,06 млрд. Такие данные следуют из прогноза аналитической компании Digital TV Research, который охватывает рынки 138 стран. Об этом сообщает Телеспутник со ссылкой на Digital TV Europe.

Основной рост придется на цифровое платное ТВ: в течение следующих пяти лет его абонентская база увеличится с 990 млн до 1,062 млрд. Сегмент IPTV за этот период увеличит количество подключений с 84 млн до 391 млн, а его доля в общей структуре платного ТВ вырастет с 30% до 37%.

Спутниковое ТВ к 2025 году потеряет 4 млн клиентов, а его доля сократится с 21% до 20%. Аналоговое и цифровое кабельное ТВ совокупно к 2025 году будет насчитывать 430 млн подключений, в то время как в рекордном 2010 году на «кабель» приходилось 531 млн абонентов. Если в конце 2019 года доля кабельного ТВ составляла 47%, то в течение следующих пяти лет она сократится до 40%.

«В наших прогнозах мы исходим из того, что проведение профессиональных спортивных турниров возобновится в августе после ослабления режима самоизоляции, вызванного распространением COVID-19. Если этого не произойдет, то в платном телевидении произойдет значительный отток абонентов», — прокомментировал главный аналитик Digital TV Research Саймон Мюррей.

Напомним, по прогнозам Global Data к 2024 году доход от телекоммуникаций и платного ТВ в США вырастет до $419,4 млрд.

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Фото: Unsplash

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