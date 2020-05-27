Количество подписок на онлайн-СМИ продолжает расти — исследование

Несмотря на то, что ажиотаж вокруг пандмии понемногу стихает, онлайновым медиа удается сохранить и даже приумножить количество подписчиков, передает digiday.com.

Согласно данным аналитической компании Piano, бум подписок на цифровые медиа прошел, но все же СМИ пока удается удерживать аудиторию. Так, проведенное аналитиками исследование показадл, что подписавшиеся в марте 2020 года читатели на 17% реже отменяют подписку, чем те, кто подписался до пандемии.

Самые хорошие показатели у европейских медиа: после первого пробного месяца читатели отписываются на 34% реже, а в США — на 18%. Так происходит потому, что большинство европейских изданий не стали отменять платный доступ, в отличие от американских СМИ.

Также в Piano отмечают, что большинство читателей предпочитают оформлять платную пробную подписку (в 73% случаев). И только 11% — бесплатную. Для сравнения: в январе 2020 года таких пользователей было 61% и 18% соответственно.

Аналитики прогнозируют рост количества платных подписчиков при условии, если медиа предоставят читателям простой и понятный функционал отписки. Как ни пародоксально это звучит. В ходе исследования они заметили, что, чем сложнее процедура отписки, тем чаще людей ею пользуются.

Напомним: ранее стало известно, что 37% подписчиков делятся доступом к стриминговым сервисам с посторонними людьми — исследование.

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Фото: Unsplash

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