Украинскую адаптацию сериала «Кольцо с рубином» покажут в Африке

Весной 2020 года украинская адаптация корейского сериала «Кольцо с рубином» была продана в Африку цифровому спутниковому провайдеру Azam TV, который базируется в Танзании, передает пресс-служба телеканала «Украина».
«Кольцо с рубином» будет дублирован на суахили и выйдет в эфир Azam Media channel, покрывающего 8 стран Восточной Африки. Сделка заключена международным дистрибутором GoQuest Media.
Также украинскую версию сериала недавно приобрел македонский общенациональный вещатель Kanal 5.
Отметим, что корейский формат компании KBS «Кольцо с рубином» (Ruby Ring) показали в 45 странах, и везде он прошел с высокими рейтингами. Что касается украинской версии, то ее продали более чем в 30 стран мира.
Напомним: ранее стало известно, что сериал «Кольцо с рубином» производства МГУ покажут во Вьетнаме.
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Фото: «Медиа Группа Украина»
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