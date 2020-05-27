НовостиСериалыТВ

Украинскую адаптацию сериала «Кольцо с рубином» покажут в Африке

от Telekritika
От Telekritika 496
Главная Новости Украинскую адаптацию сериала «Кольцо с рубином» покажут в Африке

МГУ продала права на показ цифровому спутниковому провайдеру Azam TV.

Весной 2020 года украинская адаптация корейского сериала «Кольцо с рубином» была продана в Африку цифровому спутниковому провайдеру Azam TV, который базируется в Танзании, передает пресс-служба телеканала «Украина».

«Кольцо с рубином» будет дублирован на суахили и выйдет в эфир Azam Media channel, покрывающего 8 стран Восточной Африки. Сделка заключена международным дистрибутором GoQuest Media.

Также украинскую версию сериала недавно приобрел македонский общенациональный вещатель Kanal 5.

Отметим, что корейский формат компании KBS «Кольцо с рубином» (Ruby Ring) показали в 45 странах, и везде он прошел с высокими рейтингами. Что касается украинской версии, то ее продали более чем в 30 стран мира.

Напомним: ранее стало известно, что сериал «Кольцо с рубином» производства МГУ покажут во Вьетнаме.

Читайте также:

МГУ продала права на сериал «Кольцо с рубином» ближневосточному дистрибьютору
Сериалы «Медиа Группы Украина» продали в Грузию

Фото: «Медиа Группа Украина»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Телерейтинги: «Папаньки» против «Женских секретов», премьера «Черного ворона»...

19.05.2020

«2+2» и продюсеры «Карпатского рейнджера» отреагировали на распространение...

15.05.2020

Quibi откажется от мобильного смотрения и изменит свое...

12.05.2020

Для начальной школы тоже подготовили онлайн-уроки

27.04.2020

У программы «Утро по-киевски» новые ведущие

27.05.2020

Крупнейший телеканал Филиппин прекратил вещание

06.05.2020

Николас Кейдж сыграет в новом сериале про «Короля...

05.05.2020

Дмитрий Гордон взял интервью у бывшего главаря «ДНР»...

18.05.2020

Создатели «Оранжевый — хит сезона» удаленно снимут сериал...

30.04.2020

Paramount Comedy выпустил серию карантинных роликов с героями...

28.04.2020
Avatar