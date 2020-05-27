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Шеф-редактором ТСН.ua стал Дмитрий Андрийченко

от Telekritika
От Telekritika 505
Главная Новости Шеф-редактором ТСН.ua стал Дмитрий Андрийченко

Ранее он занимал должность заместителя главного редактора.

Шеф-редактором ТСН.ua назначен Дмитрий Андрийченко, который работает в 1+1 media c 2012 года. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Пресс-служба группы подтвердила «Телекритике» эту информацию.

Дмитрий начал свою карьеру с редактора ленты новостей, последние 5,5 лет был заместителем шеф-редактора и отвечал за контентную политику на сайте. В мае 2020 года Андрийченко прошел испытательный срок на должность шеф-редактора.

«У Дмитрия многолетний опыт работы в СМИ и качественное понимание проекта, в котором он работает, поэтому это лучшее решение для сайта ТСН.ua. Перед Дмитрием и командой стоит новый вызов – подняться в рейтингах СМИ и увеличить темпы роста посещаемости», – прокомментировала руководитель проекта Светлана Панюшкина.

Константин Войтенко, который был шеф-редактором ТСН.ua с августа 2014 года, ушел из компании по собственному желанию 21 февраля, сообщает 1+1 media. С апреля 2020 года Константин сотрудничает с изданием «Бабель», где отвечает за новостное направление и трафик.

Напомним, в сентябре 2019 года стало известно, что 1+1 media прекратила сотрудничество с руководителем ТСН.ua, заместителем директора департамента новостей 1+1 media Катериной Коберник. Позже она возглавила издание «Бабель», новыми акционерами которого стали Дмитрий Мельник и Сергей Мостенец.

С 27 января 2020 года руководителем проекта ТСН.ua. является Светлана Панюшкина.

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Фото: «1+1»

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