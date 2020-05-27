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Начат прием заявок на участие в «Сценарном питчинге»

от Telekritika
От Telekritika 345
Главная Кино Начат прием заявок на участие в «Сценарном питчинге»

Заявки от сценаристов принимаются с 27 мая по 10 июня.

Открыт прием заявок на участие в «Сценарном питчинге», который пройдет с 24 по 26 июня в формате онлайн-конференций. Об этом сообщила пресс-служба Украинской киноакадемии.

К участию приглашаются как профессиональные, так и начинающие сценаристы, которые хотели бы представить свои идеи продюсерам. Для рассмотрения заявки, на питчинг должны быть представлены логлайны и синопсисы существующих сценариев или идей для сценариев.

Чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться по ссылке и указать в поле «профессия», что вы сценарист. После регистрации можно будет подать сценарий.

Идеи сценариев рассматриваться в следующих категориях:

  • полнометражные игровые фильмы для широкой зрительской аудитории;
  • полнометражные игровые фильмы фестивального направления;
  • телесериалы;
  • сериалы для VOD или мультиплатформенные сериалы;
  • анимационные сериалы как для телевизионного формата, так и мультиплатформенного.

На питчинг будут допускаться идеи сценариев, отвечающие следующим критериям: техническим (подана вся необходимая информация); соответствие категориям; идея заинтересовала хотя бы 3 продюсеров.

К питчингу уже присоединились почти 50 продюсеров, работающих как с национальными проектами, так и с международными. Все вопросы по проведению питчинга можно прислать на почту:  info@dzygamdb.com

Напомним, «Сценарный питчинг» — совместный проект Украинской киноакадемии и онлайн-платформы DzygaMDB. Это проект для продюсеров, которые находятся в поисках новых идей, а также для сценаристов, которые хотят рассказать о своих идеях и сценариях. Инициатором проведения питчинга выступил сценарист Сергей Касторных.

Фото: unsplash

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