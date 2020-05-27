У программы «Утро по-киевски» новые ведущие

С 1 июня 2020 года программу телеканала «Киев» «Утро по-киевски» будут вести Вячеслав Соломка и Евгения Золотоверхая, передает пресс-служба.

Отметим, что Соломка и Золотоверхая ранее были ведущими спецпроекта «Карантин», а также программы «Панорама».

Сменится и команда, ответственная за выпуск передачи. Руководителем «Утра по-киевски» назначена Наталья Дубовик, которая до этого занималась «Карантином» и «Панорамой». Ранее она работала на «Интере» на проектах «Касается каждого», «Полезная программа», а также на «Эре».

В обновленном формате «Утро по-киевски» стартовало в феврале этого года. Руководила проектом Алена Яструбенко. А на период эпидемии на канале выходила программа «Утро на карантине» с ведущими Милой Китаевой, Сергеем Одаренко, Олесей Кобзар, Наталкой Лятуринской, Еленой Вознесенской, Габриэллой Массангой и другими. Программа состоит из новостных выпусков «СТН», а также постоянных рубрик «Киев. RADAR», «Погода», «Блог по-киевски», «Киев. Открыто», «Пресс-обзор», «Светские хроники», «Качественная жизнь», «Киевские истории», Kyiv TOUR. Кроме того в эфире появляется много экспертов из разных сфер деятельности.

С 1 июня «Утро по-киевски» будет выходить по будням с 7:00 до 10:00.

Напомним: ранее стало известно, что телеканал «Киев» запускает «Ранок на карантині» с новыми ведущими.

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Фото: телеканал «Киев»

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