Аудитория стриминга Disney+ увеличилась еще на 2 млн человек

В начале апреля 2020 года стало известно, что количество подписчиков Disney+ увеличилось до 50 млн, в основном, благодаря запуску платформы в некоторых европейский странах. А на днях исследовательская компания Roy Morgan представила свой отчет, в котором сообщается, что аудитория стриминга выросла еще на 2 млн, передает digitaltveurope.com.

В течение первых четырех месяцев после запуска в Австралии стриминговый сервис Disney+ набрал 2 млн подписчиков. Аналитики из Roy Morgan также отмечают, что такое же количество абонентов Netflix сумел собрать за 6 месяцев, когда стартовал в 2015 году. В свою очередь, представители Disney+ заявили, что данный успех связан с карантином. Также на руку сыграли гибкие условия подписки: все члены одного домохозяйства могут иметь собственные подписки на разные услуги.

Теперь Disney+ занимает четвертое место среди самых популярных платформ Австралии, опередив Amazon Prime Video на 1,6 млн и YouTube Premium на 1,47 млн.

На первом месте остается Netflix с 12,59 млн подписчиков, которому с начала 2020 года удалось нарастить аудиторию: +1,07 млн. В тройку лидеров входят местные сервисы. Так, на втором месте оказался Foxtel Now (4,87 млн подписчиков). На третьем — Stan (3,72 млн абонентов).

Напомним, что 25 мая 2020 года в Австралии в стриминговую войну вступил новый игрок — Binge.

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Фото: Disney

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