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Pixar выпустила на Disney+ ЛГБТ-мультфильм Out

от Telekritika
От Telekritika 1210
Главная Кино Pixar выпустила на Disney+ ЛГБТ-мультфильм Out

Это своего рода попытка к нормализации гей-персонажей в анимационных фильмах для молодежи.

На платформе Disney+ вышел первый ЛГБТ-мультфильм под названием Out от студии Pixar. Об этом сообщает Indiewire.

Режиссером короткометражного фильма является Стивен Клэй Хантер, который раннее занимался анимацией для Pixar.

В мультфильме рассказывается о молодом гее Греге, который живет отдельно от родителей и собирается переехать в большой город, чтобы жить со своим парнем Мануэлем. Но однажды родители появляются на пороге его дома без приглашения. Главный герой совершенно не готов к их визиту и пытается скрыть свою личную жизнь…

Напомним, ранее сообщалось, что топ-менеджер Кевин Майер уходит из Disney+ в TikTok.

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Фото: Disney+ 

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