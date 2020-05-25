Pixar выпустила на Disney+ ЛГБТ-мультфильм Out

На платформе Disney+ вышел первый ЛГБТ-мультфильм под названием Out от студии Pixar. Об этом сообщает Indiewire.
Режиссером короткометражного фильма является Стивен Клэй Хантер, который раннее занимался анимацией для Pixar.
В мультфильме рассказывается о молодом гее Греге, который живет отдельно от родителей и собирается переехать в большой город, чтобы жить со своим парнем Мануэлем. Но однажды родители появляются на пороге его дома без приглашения. Главный герой совершенно не готов к их визиту и пытается скрыть свою личную жизнь…
Напомним, ранее сообщалось, что топ-менеджер Кевин Майер уходит из Disney+ в TikTok.
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Фото: Disney+
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