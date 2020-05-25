В деле Шеремета изменили группу прокуроров – адвокат

Заместитель генерального прокурора изменил всю группу прокуроров по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает «Громадське радіо» со ссылкой на адвоката Юлии Кузьменко Тараса Беспалого.

По словам адвоката, прокуроры переписали подозрение, поскольку доказательств первоначальной версии недостаточно: «В день пресс-конференции Зеленского заместитель генпрокурора изменил всю группу прокуроров. На следующий день группа приняла решение об изменении подозрения и уже через сутки приняла решение о завершении досудебного расследования. Ничем другим чем фарсом я это назвать не могу», – сказал Беспалый.

Напомним, в видеоблоге «Таємниці Слідства» проекта «Слідство.Інфо» сообщалось, что Национальная полиция Украины скоро завершит расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета и передаст собранные материалы в прокуратуру.

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Фото: интернет

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