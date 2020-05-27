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В США объем рынка ТВ-рекламы сократится на 12% — прогноз

от Telekritika
От Telekritika 100
Главная Новости В США объем рынка ТВ-рекламы сократится на 12% — прогноз

Данные MoffettNathanson Research.

Согласно прогнозу аналитической компании MoffettNathanson Research, серероамериканский рынок ТВ-рекламы сократится на 12%, передает mediapost.com.

Аналитики прогнозируют, что в 2020 году объем рынка ТВ-рекламы просядет на 12%, по сравнению с прошлым годом. Если говорить в денежном эквиваленте, то он сократится с  $76,2 млрд до $67,3 млрд.

Более всего пострадают федеральные телеканалы, на которых объем рекламных размещений составит 14% (до $13 млрд), а также крупные кабельные телесети — минус 16% ($25,8 млрд).

У региональных телеканалов и локальных кабельных каналов дела будут обстоять лучше. Их доходы от рекламы в 2020 году упадут на 5,3% (до $20,1 млрд) и 4,8% (до $4,6 млрд), соответственно.

В течение первого квартала 2020 года объем ТВ-рекламы в США сократились на 2,4%, до $11,7 млрд, причем основной отток фиксировался в последние три недели марта.

До пандемии коронавируса аналитики прогнозировали рост рекламы в течение года на 10% (региональные каналы) и 7,6% (локальные каналы). Что касается всего рынка, то ожидалось, что он вырастет на 3,9% благодаря продажам рекламы во время трансляции Летних Олимпийских игр.

По данным Multichannel News, американские рекламодатели уже отменили примерно 15-25% выкупленных ранее рекламных размещений на телевидении, которые должны были выйти в эфире в третьем квартале 2020 года.

Напомним: ранее стало известно, что рекламодатели недовольны стримингом Quibi.

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Фото: Телекритика

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