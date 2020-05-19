Программатик-реклама просела на 9% в апреле

Из-за того, что рекламодатели из таких отраслей, как «путешествия» и «авто», сократили свои бюджеты, объем прокрамматик-рекламы сократился на 9%, передает adweek.com.

Согласно данным аналитической компании MediaRadar, сектор «путешествия» просел на 79%, а «автомобили» — на 40%. По словам Тодда Кризельмана, директора MediaRadar, из-за ухода из программатика этих двух отраслей образовалась «огромная дыра, которую трудно заполнить». Также он заявил, что снизились объемы программатик-рекламы ивентов. Никаких альтеранатив эксперт пока не видит, поэтому, возможно, тренд останется.

Однако есть рекламодатели, которые, напротив, увеличили свои траты на программатик. Так, организации и компании из сферы бизнес-образования стали тратить на 70% больше, технологические компании и сервисы — на 63%, beauty-компании — на 35%, стриминговые сервисы типа Hulu, Disney+ и Apple TV Plus — на 18%. Но общую картину это существенно не меняет.

Напомним: ранее стало известно, что бренды увеличат расходы на медиарекламу на 10% — прогноз.

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Фото: Unsplash

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