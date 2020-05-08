YouTube запускает новый рекламный формат для ТВ-устройств

YouTube оптимизирует опросы Brand Lift для телеэкранов, а также планирует запустить новый рекламный формат для ТВ, сообщается в блоге компании.

В ближайшее время видеоплатформа намерена оптимизировать опросы Brand Lift для телеэкранов. Ответить на вопросы или пропустить их зрители смогут с помощью пульта ДУ. Данное обновление позволит маркетологам собрать больше аналитических данных о кампаниях, вести стриминговые кампании в режиме реального времени независимо от инструментов, которые они используют для резервирования и закупки рекламы: Google Ads или Display&Video 360.

Brand Lift будет доступен для приложения YouTube через несколько недель, а в начале третьего квартала – для YouTube TV.

Также платформа планирует запуск пропускаемого формата рекламы, которая транслируется на ТВ-экранах. Аналитики компании отметили, что в течение года время просмотра YouTube на ТВ-устройствах выросло более чем на 75%. Нововведение призвано помочь рекламодателям привлечь и эту аудиторию.

Напомним: ранее стало известно, что Comedy Central, MTV, Nickelodeon будут вещать на YouTube TV.

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Фото: «Телекритика»

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