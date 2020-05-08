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Группа «1+1 медиа» выступила с заявлением по поводу проекта «Секретні матеріали»

от Telekritika
От Telekritika 982
Главная Новости Группа «1+1 медиа» выступила с заявлением по поводу проекта «Секретні матеріали»

Медиагруппа признает, что показанный в программе сюжет был небезупречным, однако подчеркивает, что журналисты проекта не собирались подыгрывать российским оккупантам.

Группа «1+1 медиа» опубликовала заявление относительно программы «Секретні матеріали». Приводим текст полностью.

«Проект «Секретні матеріали», который выходит на телеканале «1+1», освещает актуальные и резонансные для общества темы или события, спорные ситуации и преступления. С этой целью журналисты проекта проводят собственные расследования и выясняют все обстоятельства событий. Тема биологических лабораторий, о которых неоднократно появлялась информация в СМИ, бесспорно, резонансная и заслуживает внимания, ведь факт наличия государственных биологических лабораторий, получавших в том числе международную помощь, является подтвержденным. Поэтому редакция «Секретних матеріалів» начала расследование, чтобы разобраться в ситуации и выяснить, что происходит в лабораториях, подтвердить или опровергнуть громкие тезисы, озвученные ранее другими СМИ.

Поскольку сейчас фокус обсуждения сместился в сторону обвинений в адрес программы и затрагивает уже вопрос журналистского достоинства и порядочности, группа «1+1 медиа» продолжит расследование и обеспечит не ангажированное, всестороннее и объективное освещение темы. Мы уже отправили обращения к руководителям лабораторий, посольству США в Украине, МОЗ, СНБО, СБУ и другим задействованным сторонам и ждем согласие на комментарии. Полученная информация будет освещена в дальнейших расследованиях как «Секретних матеріалів», так и в материалах «ТСН».

Мы осознаем, что сюжет, который вышел 27 апреля, является поверхностным и не отвечает на все поставленные вопросы. Но он точно не имел целью подыгрывание российским оккупантам. Это убедительно доказывает история программы – сюжеты всех семи лет существования «Секретних матеріалів» находятся в открытом доступе, за это время журналисты провели тысячи расследований и неоднократно разоблачали российские фейки».

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Фото: «1+1»

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