На «1+1» состоится телепремьера исторической драмы «Черный ворон»

17 мая в 21:00 «1+1» покажет полнометражный исторический фильм «Черный ворон», снятый по мотивам одноименного романа Василия Шкляра. Лента воспроизводит одну из самых трагических страниц в истории Украины – борьбу украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах. Об этом сообщает пресс-служба канала «1+1».

Сюжет ленты описывает историю жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон, которому выпала судьба стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Извечная жажда украинцев к свободе не дает главному герою оставаться в стороне от важных событий, которые разворачиваются в его деревне. Именно поэтому он смело жертвует спокойствием и семейным уютом, начиная отчаянную борьбу за независимость родной земли, волю, будущее Украины и собственной семьи.

Главную роль Ворона в картине исполняет молодой украинский актер Тарас Цымбалюк. Образ Тины, любимой Ворона, в фильме воплотила Ксения Данилова. Народная артистка Украины Наталья Сумская в кинопроекте стала гадалкой Явдохой. Именно за эту роль актриса признана победительницей Четвертой Национальной кинопремии «Золотая Юла» в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Алексей Тритенко в драме воплотил образ главного антагониста – чекиста Птицына, а чекистом Евдокимовым стал Андрей Мостренко. Роль Вовкулаки, собрата Ворона, исполнил Павел Москаль. Увидят зрители в фильме и известного украинского музыканта Сергея Бабкина в образе мистического Варфоломея – вечного гайдамака, который ведет аскетический образ жизни и живет в подвалах Мотронинского монастыря, бывшего в свое время укрытием для повстанцев.

Режиссером «Черного ворона» стал Тарас Ткаченко. Сценарист – Тарас Антипович, оператор-постановщик – Александр Кришталович, исполнительные продюсеры – Кристина Шкабар и Владимир Андриюк. Лента создана компанией «ТЕТ-Продакшн» при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино по заказу телеканала «1+1».

Напомним, в субботу на «1+1» состоится украинская телепремьера фильма «Несломленный».

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Фото: «1+1»

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