WarnerMedia будет использовать аниме для наращивания аудитории HBO Max

WarnerMedia, принадлежащая AT & T будет использовать свой специальный сервис потокового аниме Crunchyroll, чтобы нарастить подписчиков для HBO Max. Об этом пишет The Verge.

Таким образом, абоненты HBO Max смогут посмотреть 17 различных аниме-сериалов, доступных в настоящее время на Crunchyroll, в том числе «Цельнометаллический алхимик: Братство», «Жизнь в альтернативном мире» (режиссерская версия) и «Руки прочь от киноклуба».

По словам WarnerMedia, Crunchyroll будет курировать новый аниме-контент для подписчиков HBO Max каждые три месяца, кроме того в конце этого года популярные аниме-сериалы «Хантер x Хантер» и «Тетрадь смерти» появятся на HBO Max.

Хотя это всего лишь небольшая часть шоу, по сравнению с библиотекой Crunchyroll, насчитывающей более тысячи наименований, компания стремится «представить аниме более широкой аудитории, которая ценит захватывающие истории» — говорит генеральный менеджер Crunchyroll Джоанн Уэйдж.

Это беспроигрышный вариант для двух потоковых платформ, принадлежащих AT & T. The Verge пишет, что способность HBO Max использовать контент Crunchyroll является отличным примером того, как HBO Max будет заимствовать все активы WarnerMedia. На сервисе будут также присутствовать новые и уже закрытые сериалы HBO, фильмы Warner Bros., оригинальные сериалы TBS и TNT, а также некоторые шоу CW. WarnerMedia, как и ViacomCBS (CBS All Access) и NBCUniversal (Peacock), обладает одной из самых больших библиотек контента, которые компания сможет использовать для HBO Max.

Ранее Netflix и Amazon потратили миллионы долларов на разработку новых оригинальных аниме-сериалов и лицензирование топ-титулов. В 2015 году генеральный директор Netflix Рид Хастингс заявил, что аниме — это основная сфера, в которую Netflix хочет инвестировать. В 2017 году главный контент-менеджер Netflix Тед Сарандос сказал инвесторам, что у стримера было «более 30 оригинальных аниме-проектов на различных состояниях производства».

Напомним, стриминговый сервис HBO Max запустится 27 мая.

Читайте также:

Фото: Crunchyroll

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!