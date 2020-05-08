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Newsone покажет 9 мая спецпроект «Украина помнит»

от Telekritika
От Telekritika 297
Главная Новости Newsone покажет 9 мая спецпроект «Украина помнит»

В рамках проекта обсудят «болезненные точки войны, подвиг народа и поиск правды».

В честь 75-летия gобеды 9 мая с 18:00 канал Newsone начнет трансляцию спецпроекта «Украина помнит» с Вячеславом Пиховшеком и Тамарой Горецкой. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. В рамках спецпроекта собираются обсудить «болезненные точки войны, подвиг народа и поиск правды», также предполагаются эксклюзивные включения и разоблачения мифов.

Сразу после спецпроекта, канал покажет большой концерт: для телезрителей споют народные депутаты, известные телеведущие и заслуженные артисты Украины.

Напомним, на канале «112 Украина» 9 мая проведут марафон.

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Фото: Newsone

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