Newsone покажет 9 мая спецпроект «Украина помнит»

В честь 75-летия gобеды 9 мая с 18:00 канал Newsone начнет трансляцию спецпроекта «Украина помнит» с Вячеславом Пиховшеком и Тамарой Горецкой. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. В рамках спецпроекта собираются обсудить «болезненные точки войны, подвиг народа и поиск правды», также предполагаются эксклюзивные включения и разоблачения мифов.
Сразу после спецпроекта, канал покажет большой концерт: для телезрителей споют народные депутаты, известные телеведущие и заслуженные артисты Украины.
Напомним, на канале «112 Украина» 9 мая проведут марафон.
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Фото: Newsone
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