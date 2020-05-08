«Люди Ідей на карантині»: о YouTube-мастерской, карантинных особенностях работы в SMM и экскурсии по информагентству

Героями шестого влога «Люди Ідей на карантині» стали шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницький, руководитель группы Digital-маркетинга «1+1» Светлана Тищенко, руководитель направления производства веб-контента в 1+1 Digital и Инновации Данил Щестюк.

Михаил Ганницький провел экскурсию по информационному агентству, показал легендарный байк корреспондента УНИАН и поделился лайфхаком, который помогает эффективнее работать.

Светлана Тищенко рассказала о том, как карантин повлиял на контентное наполнение официальных страниц популярных проектов, какое новое хобби удалось открыть, а также поделилась традицией, которую вместе с дочкой начали в это непростое время.

Данил Щестюк продемонстрировал свою YouTube-мастерскую, рассказал о задачах, над которыми работает его команда, и указал на карантинные преимущества, которые помогли развиться другим индустриям.

Посмотреть шестой выпуск влога можно на YouTube-канале 1+1 media.

Напоминаем, видеоблог «Люди Идей на карантине» – это серия дистанционных интервью с сотрудниками 1+1 media в live-формате. Главная цель проекта – показать телевизионное зазеркалье и работу медийщиков в условиях соблюдения карантинных мероприятий.

Герои будут рассказывать, как карантин изменил их жизнь, как пришлось настраивать процессы, как обустроены офисы 1+1 media и чем интересны будни в самоизоляции. Кроме этого, в видео они будут делиться лайфхаками, как не подвергать себя лишней опасности, вести себя в людных местах и ​​освоить новые полезные привычки. А еще – проводить экскурсии по офисам и съемочным площадкам.

Видеоблог выходит каждую пятницу на «Телекритике», а также в социальных сетях группы.

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Фото, видео: 1+1 media

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