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«UA: Перший» покажет драму «Холодная война»

от Telekritika
От Telekritika 254
Главная Кино «UA: Перший» покажет драму «Холодная война»

В 2018 году фильм получил награду в номинации «Приз за лучшую режиссуру» на Каннском кинофестивале.

В воскресенье, 10 мая, в 22:00 на общественном телеканале «UA: Перший» покажут драматическую ленту польского режиссера Павела Павликовского «Холодная война». Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

Фильм рассказывает историю двух противоположностей, которые обречены быть вместе. События разворачиваются в послевоенное время. Дирижер Виктор путешествует по Польше в поисках исполнителей для ансамбля народной песни. Во время одного из странствий он встречает девушку по имени Зула. Между героями вспыхивают чувства. Виктор и Зула – люди из разных миров, а потому в их отношениях возникает множество сложностей. Виктор тяготеет к прогрессивному Запада, мечтает играть джаз и оказаться как можно дальше от коммунистического мира. Зула осуждена условно за убийство отца и не хочет покидать родину. Виктор предлагает девушке сбежать из Польши, но его надежды напрасны – Зула решает остаться. Виктор покидает Польшу, а между странами капиталистического и социалистического лагерей опускается железный занавес.

В 2018 году фильм получил награду в номинации «Приз за лучшую режиссуру» на Каннском кинофестивале. Также картина имела три номинации кинопремии «Оскар».

Напомним, на канале «UA: Культура» состоится телепремьера фильма «Родинна справа».

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Фото: «Суспільне»

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