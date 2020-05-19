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«UA: Перший» будет транслировать пресс-конференцию Владимира Зеленского

от Telekritika
От Telekritika 440
Главная Новости «UA: Перший» будет транслировать пресс-конференцию Владимира Зеленского

Конференция будет посвящена первой годовщине президентства.

В среду, 20 мая, суспільний телеканал «UA: Перший» в спецвыпуске «Теми дня» покажет трансляцию пресс-конференции президента Владимира Зеленского. Начало в 10:30. Об этом сообщает пресс-служба вещателя.

Также прямая трансляция состоится в эфире «UA: Украинское радио».

Встреча с журналистами состоится в парковой части Мариинского дворца и будет посвящена первой годовщине президентства. В связи с этим, видеоуроки, которые ежедневно транслирует телеканал «UA: Перший», покажут раньше — с 8:30 до 10:30.

Напомним, ранее стало известно, что 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию.

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Фото: Офис президента

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