20 мая Президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию. Об этом пишет издание «Новое время» со ссылкой на свои источинки.
Медиа отмечает, что «в связи с ситуацией вокруг коронавируса в Украине количество участников пресс-конференции будет ограниченным».
Напомним, единственная большая пресс-конференция Зеленского прошла в формате марафона 10 октября 2019 года.
В апреле 2020-го заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире «Громадського телебачення» сообщил, что Зеленский даст пресс-конференцию по итогам года своего президентства.
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Фото: Офис президента
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