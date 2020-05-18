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Зеленский даст пресс-конференцию

от Telekritika
От Telekritika 4326
Главная Новости Зеленский даст пресс-конференцию

Названа дата проведения пресс-конференции Президента Украины.

20 мая Президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию. Об этом пишет издание  «Новое время» со ссылкой на свои источинки.

Медиа отмечает, что «в связи с ситуацией вокруг коронавируса в Украине количество участников пресс-конференции будет ограниченным».

Напомним, единственная большая пресс-конференция Зеленского прошла в формате марафона 10 октября 2019 года.

В апреле 2020-го заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире «Громадського телебачення» сообщил, что Зеленский даст пресс-конференцию по итогам года своего президентства.

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Фото: Офис президента

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