Евгений Таллер о сериале, снятом за три дня в Zoom

14 мая на сайте и YouTube Нового канала состоялась премьера пятисерийного онлайн-ситкома «#чатнутые» от продакшена WhyNot?Enot. Сериал был полностью снят удаленно в программе для видеоконференций Zoom. В нем сыграли Ольга Сумская, Руслана Писанка, Владимир Остапчук, Алексей Тритенко и другие украинские актеры. «Телекритика» пообщалась с CEO WhyNot?Enot Евгением Таллером и узнала, как проходили съемки и будут ли нас ждать подобные проекты в будущем.

Евгений, как возникла идея данного шоу? Чем вдохновлялись?

Ответ на этот вопрос прост. Для кого-то карантин — это время отдохнуть, пересмотреть все сериалы из заметок, а для кого-то — идеальное время, чтобы творить. Наше агентство WhyNot? Enot относится ко второй категории. Мы сразу решили, что нужно сделать какую-то ситуативную историю. Сначала предложили несколько других идей крупным брендам, но как мы знаем, большие — значит неповоротливые. Это все отнимало время, а у нас его не было, потому что все завязано на актуальности. И тогда мы решили сами себе проспонсировать этот проект как отдельный продакшен и принялись за написание сценария для ситкома «#чатнутые».

Сначала мы думали сделать 8 серий, а когда начали писать, поняли, что 5 серий будет достаточно для того, чтобы затронуть все актуальные темы и обстебать все, что происходит с людьми во время самоизоляции.

За 5 дней мы написали сценарий и сразу же начали обзвон актеров. Многие из артистов, которые приняли участие в проекте — мои друзья, поэтому убеждать, что это будет круто, не пришлось. С некоторыми я вовсе не был знаком, но нужно отдать должное нашим украинским актерам и артистам, они крутые. Отреагировали молниеносно, прочли первую серию и сразу же подтвердили участие.

Самое смешное, что авторы идеи, сценаристы Наташа Жидкова, Настя Елисеева и я настолько самоуверенно писали сценарий, что героев придумывали сразу под актеров, которые на тот момент еще даже не знали, что мы уже все решили.

Мы не получили ни одного отказа, и тут же запустили процесс съемок.

В понедельник мы выпустили сразу 3 оставшиеся серии, следуя практике многих платформ — это рабочая схема, люди хотят получать все и сразу. Мы обсудили с PR-директором Нового канала Олей Балабан возможность выпуска сразу всех серий, но тогда нужно было бы подождать еще несколько дней, поскольку они еще были в монтаже. Так как времени уже совсем не было, мы решили выпустить сначала 2 серии, позже опубликовали остальные.

Планируете ли запускать еще подобные шоу, снятые удаленно?

Сейчас на диджитал-пространстве очень много подобных сериалов и шоу, и я не уверен, что этот формат «скринлайф» будет актуален после окончания карантина. Сейчас это заходит, потому что практически каждый, пока был на изоляции, пользовался приложениями для видеоконференций, сталкивался с проблемами со звуком, сидел в пиджаке, но при этом в семейках, именно поэтому зритель реагирует на такой продукт именно сейчас. Думаю, что как только карантин закончится, все снова захотят видеть красивую картинку, живое взаимодействие актеров и юмор, который построен не только на том, что происходит с нами здесь и сейчас.

Какой бюджет проекта?

Самые популярные вопросы пошли в ход.

Я не могу сказать прям в точности, но поверьте, он удивил бы любого продюсера, который когда-либо создавал проекты. Команда из трех человек, отсутствие съемочной команды, три дня съемок — все это конечно же помогло нам сделать этот проект за счет минимальных вложений. Самые важные элементы в этом проекте — это актеры, которые были и операторами-постановщиками, и гримерами, и стилистами, и собственными ассистентами.

Как проходили съемки?

Все мы снимали на смартфоны. Актеры подавали друг другу текст с помощью программы для видеоконференций, через нее мы репетировали, разводили сцены, и тут же снимали.

Это в первую очередь крутой опыт для меня лично. Я как продюсер и владелец рекламного агентства бросил вызов сам себе. И считаю, что полностью с ним справился, на выходе мы получили достойный продукт.

Почему выбрали именно Новый канал как площадку для показа?

Мы в очень хороших отношениях с Олей Балабан, которой я позвонил, рассказал идею. Она и Оксана Касаткина нас тут же поддержали. От звонка, в котором я озвучил идею, до сообщения «У нас готова первая серия, можем запускаться», прошло 12 дней. Я и сценаристы Наташа Жидкова и Настя Елисеева работали на Новом канале во многих проектах, поэтому когда мы начали думать о площадке для размещения, то Новый канал был первым в списке. Это еще раз доказывает, что мы себе уже заранее все решили, а потом воплотили в жизнь.

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Фото: WhyNot?Enot

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