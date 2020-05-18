«Фокус Медиа» сообщил о смене собственника

Собственником ООО «Фокус Медиа» (журнал «Фокус» и сайт focus.ua) стал бизнесмен Александр Борщевич. Об этом сообщает пресс-служба «Фокуса».

Кроме того, «Фокус Медиа» также сообщает и о смене главреда, о чем ранее писала «Телекритика». Напомним, Евений Гордейчик покинул пост главного редактора журнала «Фокус» и сообщил об этом 18 мая. Его место занял Алексей Газубей, ранее возглавлявший сайт focus.ua.

«Перед нами стоит задача наращивать влиятельность и цитируемость издания. Достигать этого мы намерены путем актуализации контента, концентрации усилий на горячих и важных в жизни страны темах, не теряя при этом свойственной «Фокусу» аналитической подачи. Мы благодарны прежнему главреду Евгению Гордейчику за тот серьезный вклад, который он внес в развитие бренда, и желаем ему дальнейшего творческого прогресса», — прокомментировала директора «Фокус Медиа» Виктория Калкатина.

«Информационное наполнение журнала начнет меняться. Прежде всего, мы больше внимания уделим проблемам, которые волнуют украинцев ежедневно. На сегодняшний день страна находится в зоне постоянных перемен, это касается как ситуации с эпидемией, так и постоянно изменяющихся векторов реформ: от медицинской до земельной, от проблем диджитализиции и утечки баз данных до новых подходов и взаимоотношений власти и бизнеса. Мы постараемся помочь нашим читателям разобраться в происходящем», — сообщил главный редактор Алексей Газубей.

Пресс-служба сообщает, что следующий номер журнала, выпуск которого был приостановлен в связи с карантином, выйдет 4 июня.

Напомним, о продаже журнала сообшалось в августе 2019 года. На тот момент медиа писали, что перезапуском издания займется бывший главный редактор «Forbes Украина» Владимир Федорин.

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Фото: «Фокус»

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