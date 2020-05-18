НовостиСМИ

«Фокус Медиа» сообщил о смене собственника

от Telekritika
От Telekritika 692
Главная Новости «Фокус Медиа» сообщил о смене собственника

С 2016 года компанией владел Анатолий Евтухов (Business Radio Group).

Собственником ООО «Фокус Медиа» (журнал «Фокус» и сайт focus.ua) стал бизнесмен Александр Борщевич. Об этом сообщает пресс-служба «Фокуса».

Кроме того, «Фокус Медиа» также сообщает и о смене главреда, о чем ранее писала «Телекритика». Напомним, Евений Гордейчик покинул пост главного редактора журнала «Фокус» и сообщил об этом 18 мая. Его место занял Алексей Газубей, ранее возглавлявший сайт  focus.ua.

«Перед нами стоит задача наращивать влиятельность и цитируемость издания. Достигать этого мы намерены путем актуализации контента, концентрации усилий на горячих и важных в жизни страны темах, не теряя при этом свойственной «Фокусу» аналитической подачи. Мы благодарны прежнему главреду Евгению Гордейчику за тот серьезный вклад, который он внес в развитие бренда, и желаем ему дальнейшего творческого прогресса», — прокомментировала директора «Фокус Медиа» Виктория Калкатина.

«Информационное наполнение журнала начнет меняться. Прежде всего, мы больше внимания уделим проблемам, которые волнуют украинцев ежедневно. На сегодняшний день страна находится в зоне постоянных перемен, это касается как ситуации с эпидемией, так и постоянно изменяющихся векторов реформ: от медицинской до земельной, от проблем диджитализиции и утечки баз данных до новых подходов и взаимоотношений власти и бизнеса. Мы постараемся помочь нашим читателям разобраться в происходящем», — сообщил главный редактор Алексей Газубей.

Пресс-служба сообщает, что следующий номер журнала, выпуск которого был приостановлен в связи с карантином, выйдет 4 июня.

Напомним, о продаже журнала сообшалось в августе 2019 года. На тот момент медиа писали, что перезапуском издания займется бывший главный редактор «Forbes Украина» Владимир Федорин.

Читайте также:

Евгений Гордейчик покинул пост главреда «Фокуса»
Владелец журнала «Фокус» продает его
Развитием «Фокуса» займется Никита Потураев

Фото: «Фокус»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Мошенники незаконно используют бренд Film.ua Group

07.05.2020

На ICTV 21 апреля выходит сериал «Заклятые друзья»

21.04.2020

Стриминговый сервис Binge запустят 25 мая

18.05.2020

От осложнений COVID-19 умер сотрудник ровенского филиала «Суспільного»

18.05.2020

Госкино представило список кинопроектов, допущенных к участию в...

22.04.2020

Канал СТБ объявил дату премьеры сериала «Папаньки»

04.05.2020

Телеканал «1+1» проведет благотворительный марафон «Ти не один»

28.04.2020

Потоковые сервисы за год выросли на 100% —...

23.04.2020

Журнал «Натали» анонсировал первый digital-номер

13.05.2020

Союз журналистов потребовал отчета от полиции

04.05.2020
Avatar