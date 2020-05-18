Дмитрий Гордон взял интервью у бывшего главаря «ДНР» Игоря Гиркина

На YouTube-канале Дмитрия Гордона началась трансляция интервью с одним из главарей боевиков «ДНР» в 2014 году, так называемым министром обороны «ДНР» Игорем Гиркиным (Стрелковым). Об этом сообщается на сайте издания «Гордон». Программу записали по Skype. Во время интервью Гиркин говорил о военном конфликте на Донбассе, сбитом в Донецкой области малайзийском самолете, о президенте РФ Владимире Путине, его бывшем помощнике Владиславе Суркове и суде в Гааге. Гордон объяснил, что решил взять интервью у Гиркина, поскольку считает его символом и одним из главных действующих лиц российской агрессии на Донбассе.

Многих украинских журналистов возмутило прошлое интервью Дмитрия Гордона – неделю назад он поговорил с экс-«прокурором Крыма» Натальей Поклонской. И на этот раз выбор собеседника некоторые журналисты подвергли резкой критике. К примеру, Янина Соколова так отреагировала: «На прошлой неделе я предрекала, что следующим свою площадку для высказываний господин Гордон предоставит главарям «ЛДНР»? Так и произошло. Даже Медведчук не решился на такой зашквар на своих ресурсах».

Напомним, Наталья Поклонская объяснила, зачем дала интервью Дмитрию Гордону. По ее словам, она сделала это, чтобы «донести точку зрения крымчан на воссоединение полуострова с Россией в 2014 году, и сделать первый шаг – шаг разумный, шаг к миру».

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Фото: скриншот

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