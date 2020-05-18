Рынок OTT достигнет $167 млрд к 2025 году — прогноз

Согласно данным исследования аналитической компании Digital TV Research, к 2025 году рынок OTT достигнет объема в $167 млрд, передает digitaltveurope.com.

Аналитики из Digital TV Research прогнозируют, что к 2025 году суммарная выручка OTT-платформ вырастет в два раза и составит $167 млрд. Также они отмечают, что в 2019 году выручка была на уровне $83 млрд, в 2020-ом намечается прирост в $16 млрд (в итоге сумма будет равна $99 млрд).

В отчете отмечается, что SVOD по-прежнему будет «доминирующей силой» OTT — его доля останется на уровне 58%. Это означает увеличение выручки на $50 млрд в период с 2019 по 2025 годы, то есть до $98 млрд.

AVOD укрепит свои позиции на втором месте с доходом в $54 млрд, что вдвое больше, чем в 2019 году, и составит $24 млрд.

Две трети мировых доходов поделят между собой 5 стран. Из прогнозируемых $167 млрд, в 2025 году на долю США придется $68 млрд (что на $33 млрд больше, чем в 2019-ом). Так что эта страна останется первым по величине рынком. Китай будет вторым. Аналитики прогнозируют, что КНР существенно нарастит свою долю и это, в свою очередь, повлияет на перераспределение долей «ОТТ-пирога». Более того, эксперты уверены, что в ближайшие 5 лет в 19 странах доходы OTT-платформ превысят $1 млрд, тогда как в 2019 году стран, суммарные доходы OTT-сервисов которых превышали отметку в $1 млрд, было 13.

«Учитывая влияние коронирусного вируса, мы пересмотрели наши прогнозы для 138 стран. SVOD процветал во время карантина, а еще и благодаря развертыванию Disney+. Тем не менее, рекламный рынок местами проседал. Мы ожидаем, что рост AVOD в 2020 году замедлится, но в будущем — восстановится, — прокомментировал Саймон Мюррей, главный аналитик Digital TV Research.

Напомним: ранее стало известно, что рынок OTT-видео вырастет до $86,8 млрд к 2026 году.

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Фото: «Телекритика»

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