Ленты FILM.UA вернутся в кинотеатры

FILM.UA сообщил, что фильмы компании вернутся в кинотеатрaльный прокат. Об этом стало известно в Facebook.

Благодаря «антикризисному пакету» зрители смогут снова увидеть фильмы киностудии. Среди них — «Сторожа Застава», «Викрадена принцеса: Руслан и Людмила», «Захар Беркут», «Цена правды», «Скажене Весілля» и «Скажене весілля 2». В рамках этого проекта вся прибыль от проданных билетов останется кинотеатрам.

На большие экраны также вернется военная экшн-драма «Черкаси», показ которой был прерван из-за карантина.

Окончательные даты проката пока неизвестны.

Напомним, ранее FILM.UA опубликовала международный трейлер сериала «Нюхач».

Фото: FILM.UA

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