Британский стриминг Walter Presents доступен подписчикам из Новой Зеландии

Британский стриминговый сервис Walter Presents запускается в Новой Зеландии, сообщает variety.com.

18 мая 2020 года стало известно, что стриминг Walter Presents запускается в Новой Зеландии. Британский телеканал британскому Channel 4, которому пренадлежит платформа, заключил дистрибьюторское соглашение с государственным вещателем TVNZ. Теперь более 250 часов контента будут доступны наTVNZ OnDemand в течение полугода.

Подписчики смогут посмотреть ряд европейских сериалов, в том числе бельгийский детектив «13 заповедей», голландский триллер «The Adulterer» и французская криминальная драма «Исчезновение на берегу озера».

Стриминговый сервис Walter Presents стартовал в 2016 году. В основе его библиотечного контента — иностранные драмы и комедии, транслирующиеся с английскими субтитрами. Сервис назван в честь соучредителя и куратора Уолтера Юззолино, который отвечает за подбор библиотечного контента. На данный момент платформа имеет более 100 млн просмотров.

Напонмним: ранее стало известно, что стриминговый сервис Binge запустят 25 мая.

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Фото: скриншот Walter Presents

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